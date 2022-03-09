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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

澤倫斯基單槍匹馬擋普亭？印度動畫網路瘋傳

中央社
印度動畫講述西方國家試圖以制裁手段阻止俄進犯烏，無奈都擋不住。(視頻截圖)
印度動畫講述西方國家試圖以制裁手段阻止俄進犯烏，無奈都擋不住。(視頻截圖)

印度政治卡通頻道So Sorry發布烏克蘭危機電腦動畫，描述俄羅斯總統普亭率領戰車入侵，砲彈摧毀了歐美等國的經濟制裁，最後戰車被烏克蘭總統澤倫斯基單槍匹馬擋住。動畫在YouTube發布之後立刻引起網路瘋傳，也有許多網友在推特（Twitter）分享。

So Sorry是印度媒體「今日印度」（India Today）集團旗下的政治卡通頻道，專門把時事製作成動畫。

影片來源：YouTube So Sorry頻道

最新動畫標題為「戰車對智庫」（Tank vs thinktank），長度1分49秒，講述西方國家試圖以制裁手段阻止俄羅斯進犯烏克蘭，無奈「智庫」和經濟制裁擋不住鋼鐵打造的戰車與砲彈。

普亭（Vladimir Putin）、美國總統拜登（JoeBiden）、英國首相強生（Boris Johnson）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都出現在動畫角色中。

動畫中，普亭戰車被烏克蘭總統澤倫斯基單槍匹馬阻擋。(視頻截圖)
動畫中，普亭戰車被烏克蘭總統澤倫斯基單槍匹馬阻擋。(視頻截圖)

在動畫裡，砲彈摧毀智庫和經濟制裁後，普亭率領的戰車長驅直入烏克蘭，在即將通過一座橋時，橋梁突被炸斷而受阻，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）單槍匹馬、手持重機槍出現，影片在此結束，不少人紛求續集。

網友留言立場不一，有許多人聲援烏克蘭，並對英勇抗敵表示欽佩，但也有人支持俄羅斯；還有人對西方國家沒有出兵協助烏克蘭感到失望。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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