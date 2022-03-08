「我們把爸爸留在基輔了」逃難悲歌 烏童淚訴別離

小男孩貢查魯克說到父親可能參戰時，忍不住流下了淚水。（取材自推特）

俄烏戰火不斷，烏克蘭 當局下令年滿18至60歲男子禁止出境，必須留在國內對抗俄軍，導致無數家庭被迫骨肉分離，數以萬計的民眾為逃離戰亂的烏克蘭，前往鄰國避難。烏克蘭一名男童在逃難時獲好心人幫助，得以搭車抵達邊境 ，途中他哽咽流淚表示「我們把爸爸留在基輔了」，並指出他的父親可能要上戰場，一席話令人鼻酸，這段影片也在網路上熱傳。

據香港 01引述媒體報導，各界烏克蘭人紛紛慷慨赴義上戰場，男童貢查魯克（Mark Goncharuk）的爸爸也不例外。貢查魯克在首都基輔與爸爸道別後，就與其他家人向西徒步逃離，躲避戰火。距離通往波蘭的邊境大約還有3天路程，一名芬蘭記者邀請他們乘搭順風車，貢查魯克上車後向鏡頭強忍淚水表示，「我們把爸爸留在基輔，他會變賣家當來幫助我們的英雄、我們的軍隊，爸爸或許要上戰場打仗」，說著便伸手抹去眼淚。

貢查魯克感謝好心人讓他們搭順風車，他說：「我們已經走路走了3小時，你救了我們，我以為我們要走上2、3天，我以為整天都得用走的，但你幫了我們。」他說完並露出微笑，短短1分鐘的影片令人心碎。根據聯合國難民署數字，已有超過100萬平民逃往鄰國，大部分是婦女和兒童。(綜合報導)