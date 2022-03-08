火線奇蹟 基輔動物園「逃難卡車」500公里大撤離

基輔動物園的管理員，正溫柔安撫著園區內唯一、也是烏克蘭首都圈的最後一頭大象。(美聯社)

烽火中 搶救動物展開

「戰火無情，但我們絕不放棄我們的動物夥伴。」俄國 入侵烏克蘭 的基輔首都圍城戰，正進入平民死傷持續擴大的慘烈狀態。但在各種心碎的戰爭故事中，另一個被捲入殺戮戰火的角落——基輔動物園 ——卻成為見證「人類既溫暖又殘酷」的人間廣角鏡。因為在2月26日凌晨，基輔圍城戰役最血腥的第一夜，俄國空降軍與特種部隊的侵略路線，就直接在首都西區、本該充滿驚喜與歡笑的基輔動物園一帶血腥開打。儘管兩軍血戰一晝夜的決死廝殺，後來以烏克蘭軍民的防守勝利為是日結局，但俄軍的砲彈與轟炸卻一度危及動物園園區。

一批來自基輔的動物們，已經成功抵達波蘭避難。(取材自波茲南動物園臉書)

直到今天，各種圍城的槍戰、空襲、與入侵者日夜不停的火箭轟炸，仍不斷把位於首都橫貫幹道旁的動物園推往戰爭前線——因此，決心守住園區的動物管理員們，才決定啟動一項「成功率未知」的動物救援計畫，試圖穿越俄國侵攻軍層層集結的圍城封鎖線，帶著被迫捲入人類戰爭的動物們，撤離到邊境彼端、500公里之外的波蘭動物園。

亞洲象 見證戰火無情

這張由《美聯社》記者於3月1日所拍下的「戰地照片」，是基輔動物園的管理員，正溫柔安撫著園區內唯一、同時也是烏克蘭首都圈的最後一頭大象——賀拉斯（Horas）——根據園方在戰前的記載，賀拉斯是一頭17歲的亞洲象，他出生在柏林動物園，之後輾轉在俄國西部與烏克蘭之間，一直到2012年才被交換到基輔動物園，是園區內的最有名的動物明星、也是唯一的亞洲象。

逃難的動物可明顯看出受到戰火的驚嚇。(取材自波茲南動物園臉書)

但在2022年2月26日清晨，俄國發動侵烏戰爭的48小時後，第一次對首都基輔發動大規模地面襲擊的俄國空降軍，卻從基輔西區的舒里亞夫卡區，沿著橫貫首都的第二大幹道「勝利大道」朝市中心攻擊。當時俄軍的目標，是希望在最短時間內攻入7公里外、位於市中心的烏克蘭總統府，並以此擊斃或俘虜與對俄抗戰的總統澤倫斯基。

這一戰 抗俄傳出捷報

但俄軍的迂迴突擊，卻很快被基輔市民通報，並協同烏克蘭軍隊組織巷戰反擊——於是是夜凌晨，雙方就在「基輔動物園」外圍一帶爆發血腥激戰。雙方攻防的轟炸巷戰一直持續到隔天中午，並以俄軍的全滅為是日結局。

基輔動物園之戰雖然成為鼓舞烏克蘭軍民士氣的「抗俄捷報」，但轟在動物園外頭的殺戮砲火卻也顯示了侵略戰火的絕對無情。儘管園區裡絕大多數的動物都沒有被槍彈直接打中，但空襲不絕的爆炸巨響、傷兵死前的痛苦嘶吼、大地因炸彈的持續震動與空氣中越來越濃的煙硝氣味，卻都讓本就敏感的動物們感到極為驚恐與高度壓力————畢竟動物園本來是市民休閒與親子教育的重要場域，但寓教於樂的溫馨園區，卻成為見證人類廝殺見骨的彼岸地獄。

50員工 24小時急駐守

基輔動物園發出聲明，強調動物們一切安好。(取材自基輔動物園Instagram)

在26日巷戰結束過後，意識到首都圈已進入戰爭戒嚴的基輔動物園，也透過官網對外表示：動物園大致沒有受到戰火破壞，園區的電力、供暖與飼料儲糧也都還在安全範圍以上。但由於無法確定俄國侵攻軍何時會再度重返，因此園方也緊急下達封鎖命令——動物園將由最必要的獸醫、照顧員與緊急工程師...等50名員工「24小時駐守」。

但像是其他首都圈動物園所收容的獅子、獵豹...等高度敏感且可能會因為園區遇襲而有脫逃安全風險的猛獸動物，則開始透過跨國救援團體籌備，向波蘭邊境「緊急撤離」。

悄西進 前有俄軍阻擋

在國際志工與救援團體的全力救援下，位於波蘭中西部的波茲南動物園，一口就答應接應動物們的撤離行動——於是在2月28日、也就是俄軍攻擊過後，基輔撤離的動物們裝籠送上了「撤離卡車」，並目送他們悄悄西進、希望他們能在500公里外的波蘭，一切平安。

動物們被送上逃難卡車後，波茲南動物園的接應團隊也依照承諾地出現在烏波邊境的「見面集合點」。誰知疏散卡車一直沒有出現，並在是日晚間傳來一封讓兩間動物園都心涼絕望的求救簡訊：

「我們的前方公路正被俄軍的坦克兵團包圍...我們無法前進，沒辦法到波蘭了。」

迂迴戰 卡車閃過險路

於是焦急的志工團隊，只能在透過各方管道想方設法，希望透過各種軍民支援，替動物園的疏散卡車找出一條「避開俄軍的逃難路線」——但就在此時，極為戲劇化的奇蹟發生了——原來是烏波雙方的動物園成功聯繫到了基輔戰線的烏克蘭守軍，理解到此事對於鼓舞市民士氣有多麼重要的烏軍長官，當場就派出了戰鬥小隊，一路護航動物園卡車迂迴閃過了俄軍。最終，這台載著動物的撤離卡車，雖然遲到但卻毫髮無傷地成功穿越了邊境與波茲南的夥伴會合見面。

戲劇化 平安脫離戰爭

在把撤離動物交給波茲南動物園後，這台穿越500公里火線的奇蹟卡車，也載滿著給動物園的補給飼料，轉往烏西大城利維夫。儘管穿梭救援的過程充滿誇張的故事與發展，但讓動物們平安脫離戰爭的故事，卻仍是這場歷史災難中難得振奮人心的歡呼時刻。

圖為基輔北方的布恰。(美聯社)

風險大 大象、猩猩未撤

不過由於長途跋涉的風險過大，加上有些動物的敏感情緒與壓力感受性，並不適合這樣的緊急轉移。因此像是基輔動物園裡的大象賀拉斯、或者烏克蘭境內唯一一頭的大猩猩「東尼」，這些留下來的園區動物暫時沒有跟進撤離的規畫。

目前，仍處於圍城狀態的基輔動物園，會固定在Facebook上更新園區動態，「動物園有足夠的食物、供電力、熱氣和飲水，所以目前不需要額外幫助，謝謝大家的關心。祝福大家一切平安，萬歲烏克蘭！」