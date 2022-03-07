我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

戰火見真情 敘利亞斷垣殘壁 人民畫烏克蘭國旗相挺

聯合新聞網
敘利亞的人民在一張被戰火毀壞的牆上，畫下烏克蘭國旗，抗議俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。(取材自推特)
敘利亞的人民在一張被戰火毀壞的牆上，畫下烏克蘭國旗，抗議俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。(取材自推特)

俄羅斯攻擊烏克蘭，以色列2月也對敘利亞發動攻擊，讓敘利亞已長達逾十年的內戰更添不安。於此之際，有網友分享一張在敘利亞被戰火轟得滿目瘡痍的廢墟上，敘國人民在斷瓦殘垣上畫下烏克蘭國旗，讓人動容。

一名網友在推特上分享近日於敘利亞人民在被戰火炸得滿是斷瓦殘垣的一道牆上，畫下烏克蘭與俄羅斯的國旗，抗議俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。原PO說：「這張敘利亞抗議烏克蘭戰爭的照片，真的讓我淚流滿面。被世人所遺棄，被毀壞，仍然有足夠的慈悲為他人著想。」

敘利亞自2011年內戰，迄今已逾10年，造成將近50萬人死亡，數百萬人無家可歸，人民在臨時搭建的帳篷內長期棲身，有為數眾多的敘利亞兒童，童年皆遭戰火襲擊。在今年2月，以軍再度攻擊敘利亞，造成1名敘國軍人身亡、5人受傷。

男子1家6口包括兩個孩子在內，在敘利亞內戰遭到砲擊而喪生。圖為他抱屍痛哭。(美聯...
男子1家6口包括兩個孩子在內，在敘利亞內戰遭到砲擊而喪生。圖為他抱屍痛哭。(美聯社)

不少網友回應原PO表示：「心碎，他們幾乎沒有一堵牆可以畫了.....」，也有人驚嘆：「(敘利亞)的人們並不嫉妒烏克蘭獲得國際上的幫助。我希望他們也能得到幫忙」、「他們不嫉妒，他們想要正義和幫助」。

有人希望在烏克蘭面臨危難時，也有人去幫幫敘利亞：「希望俄羅斯失去在聯合國安理會的否決權，然後西方國家能夠幫助敘利亞擺脫內戰和以色列的攻擊」、「一直很難過，我們沒有做更多的幫助敘利亞。也許敘利亞人民受到了他們自己領導人的襲擊—但我仍然在想著敘利亞人，就像我在想著烏克蘭一樣。」

阿拉伯媒體推特報導，曾在敘利亞內戰單槍匹馬摧毀逾140輛坦克車的傳奇人物叛軍「阿姆德」（Suheil al-Hammoud），也在推特表示，自己已準備好要參加戰爭，要幫助烏克蘭對抗俄羅斯。

阿姆德身為自由軍，參加過無數戰爭，戰地經驗豐富，看到俄烏開戰，他在推特寫道：「該怎麼去烏克蘭與烏軍一起並肩作戰？我已準備好了！」PO文一出讓許多人震驚，認為敘利亞的傳奇人物可能又要參戰。

烏克蘭 俄羅斯 推特

上一則

澳洲暴雨加劇已至少17死 雪梨洪災威脅大增

下一則

俄烏戰火擋不住 烏克蘭暖男衝廢墟搬魚缸、救寵貓

延伸閱讀

美擴大對俄制裁 並對白俄羅斯出口管制

美擴大對俄制裁 並對白俄羅斯出口管制
紐時：中國官員要求俄羅斯 北京冬奧後再打烏克蘭

紐時：中國官員要求俄羅斯 北京冬奧後再打烏克蘭
連猫也被制裁 國際愛貓聯盟宣布：俄貓停售禁賽

連猫也被制裁 國際愛貓聯盟宣布：俄貓停售禁賽
英媒：烏克蘭資源有助強化俄中合作 威脅不容忽視

英媒：烏克蘭資源有助強化俄中合作 威脅不容忽視

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00
俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
俄軍長約64公里的車隊在抵達烏克蘭首都基輔附近後，已經連續三天沒有再向前推進。截自Maxar

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

2022-03-03 21:33
白俄羅斯總統在會議上公開一張戰略地圖，意外洩露下一個遭入侵的國家。(取材自推特)

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

2022-03-03 09:43
一部手機顯示的訊息，是年輕的俄國士兵在臨死前與母親對話。（圖／取自facebook＠SecurSerUkraine）

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

2022-03-01 10:54

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑