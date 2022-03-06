傳承數百年 泰諾拉舞列聯合國非物質文化遺產

泰國南部傳統舞蹈諾拉舞世代相傳至今有500多年歷史，表演者可藉諾拉舞展現對天地、對長者的敬意，由資深舞者教導年輕一代，讓傳統技藝傳承下去。(中央社)

泰國 南部世代傳承數百年的諾拉舞被聯合國 教科文組織選為文化遺產，特色在於舞者穿著顏色五彩斑斕且狀似鳥類翅膀的舞衣，隨著傳統音樂及悠揚口白起舞，展現傳統技藝的魅力。

聯合國教育 、科學及文化組織（UNESCO）日前宣布將泰國南部的傳統舞蹈諾拉舞（Nora Dance）列為非物質文化遺產，是繼2018年的箜劇（Khon Dance）及2019年的泰式按摩後，泰國第三項列為聯合國非物質文化遺產的傳統文化。

諾拉舞被認為是泰國最古老形式的舞蹈，泰國文化部的資料顯示諾拉舞大約興起於公元1315到1508年之間，源自泰國南部的博他崙府（Phatthalung）。

傳說中一個王子試圖拯救半人半鳥的瑪諾拉（Manora），內容包含舞蹈、戲劇及演唱等多項表演藝術，包含12種姿勢和17種舞步，通常由一段悠長的口頭吟誦貫串全劇，因此稱為諾拉舞。

舞者穿著色彩斑斕的舞衣，搭配細膩優雅舞步，並以手臂、指尖及雙腿細膩呈現舞蹈，諾拉舞以舞者手臂的巧妙多變姿態而聞名。

諾拉舞舞者造型通常有皇冠、頭飾及珠串，肩頸繞著五彩帔巾，腰間繫上如翅膀和鳥尾般的衣飾，指尖貼上長長的假指甲，伴隨著由鼓聲、鑼聲、鈸聲及木製響板結合而成的音樂，舞者跳舞時就好像鳥類在舞動展翅。