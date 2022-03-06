傳承數百年 泰諾拉舞列聯合國非物質文化遺產
泰國南部世代傳承數百年的諾拉舞被聯合國教科文組織選為文化遺產，特色在於舞者穿著顏色五彩斑斕且狀似鳥類翅膀的舞衣，隨著傳統音樂及悠揚口白起舞，展現傳統技藝的魅力。
聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）日前宣布將泰國南部的傳統舞蹈諾拉舞（Nora Dance）列為非物質文化遺產，是繼2018年的箜劇（Khon Dance）及2019年的泰式按摩後，泰國第三項列為聯合國非物質文化遺產的傳統文化。
諾拉舞被認為是泰國最古老形式的舞蹈，泰國文化部的資料顯示諾拉舞大約興起於公元1315到1508年之間，源自泰國南部的博他崙府（Phatthalung）。
傳說中一個王子試圖拯救半人半鳥的瑪諾拉（Manora），內容包含舞蹈、戲劇及演唱等多項表演藝術，包含12種姿勢和17種舞步，通常由一段悠長的口頭吟誦貫串全劇，因此稱為諾拉舞。
舞者穿著色彩斑斕的舞衣，搭配細膩優雅舞步，並以手臂、指尖及雙腿細膩呈現舞蹈，諾拉舞以舞者手臂的巧妙多變姿態而聞名。
諾拉舞舞者造型通常有皇冠、頭飾及珠串，肩頸繞著五彩帔巾，腰間繫上如翅膀和鳥尾般的衣飾，指尖貼上長長的假指甲，伴隨著由鼓聲、鑼聲、鈸聲及木製響板結合而成的音樂，舞者跳舞時就好像鳥類在舞動展翅。
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