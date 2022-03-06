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韓服現代化 變身時髦校服、工作服

中央社
南韓政府推行融合韓服元素設計的工作服、校服等日常服飾，希望藉此振興韓服產業。(中央社)
南韓政府推行融合韓服元素設計的工作服、校服等日常服飾，希望藉此振興韓服產業。(中央社)

隨著韓流興起，南韓政府大力宣傳傳統文化，對於做為南韓傳統代表服飾的韓服，不僅向海外、也在國內透過推行融合韓服元素設計的工作服、校服等日常服飾，希望藉此振興韓服產業。

南韓近代校服歷史可追溯至1886年，當時的學生穿著色彩單一的棉布韓服，至1920年代，西式制服傳入，一直到現在，南韓學生多穿著襯衫、西裝褲等西式制服。

不過西式服裝筆挺貼身的設計，讓許多南韓學生抱怨活動不便、缺乏特色，2010年開始出現「韓服式校服」，利用韓服寬鬆的特色改良制服。

南韓文化體育觀光部與教育部2019年進一步公開招募新銳設計師創意，為有意採用韓服式校服的學校設計新制服，至2021年，南韓全國已有34所學校引進韓服式制服。

同時，文化體育觀光部轄下的韓服振興中心也與國內文化藝術工作者合作設計韓服式工作服，國立韓文博物館等觀光景點及海外文化院等較常接觸海外人士的機構開始導入，之後也規畫與旅宿觀光業者合作設計使用。

藉由設計師巧思，各式各樣的韓服特色重獲新生，例如形狀近似傳統布襪的襪尖領，南韓古裝劇裝常見的V字領，用來綁住上衣的飄帶，多種顏色間隔排列的彩緞等，都化為制服上的時髦亮點。

源源不絕的設計靈感，來自於隱藏在韓服各處的細節特色與搭配多樣性。韓服業者黃善泰向中央社記者說明，南韓傳統韓服與朝鮮族韓服最大的差異在於，朝鮮族韓服為一件式服裝，南韓韓服則是分為上、下著的兩件式服裝，也讓穿著搭配更有彈性，通常上下會搭配不同顏色，上衣也有背心、棉襖、長袍等多種選擇。

南韓 觀光 教育部

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