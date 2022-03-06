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美國德州金魚罹魚鰾病 坐「專屬漂浮輪椅」多活好幾年

聯合新聞網
使用「專屬輪椅」游泳的小金魚。（取材自推特）
使用「專屬輪椅」游泳的小金魚。（取材自推特）

世上所有生靈都值得被用心對待。美國德州有條金魚因為得了「魚鰾病」無法正常活動，只能病懨懨、歪斜地橫躺在水底。水族館員工不忍小金魚受苦，自製「專屬漂浮輪椅」助牠保持平衡，能夠再次在水裡自在悠遊。

畫面中可以看到，這隻胖嘟嘟的小金魚身上裝有符合身形的「專屬輪椅」，上頭還有輔助漂浮的保麗龍塊，不只能協助維持平衡，更能穩定魚身不再歪斜傾倒。

據了解，這隻小金魚於2017年患上「魚鰾病」，會使得病的魚頭尾上下顛倒、歪斜，或是沉到水底，造成無法正常游泳的狀況，患病原因可能是水質或是餵食習慣導致，且目前無藥可醫。

網友迪恩（taylor nicole dean）是幫助小金魚復健的水族館員工的朋友，當時在推特上分享這個暖心故事，不但感動了大批網友，更登上地方媒體版面，大讚這位員工的愛心。

而近日迪恩在推特上再次提及這隻小金魚，表示在朋友自製輪椅的幫助下，小金魚又健康地活了好幾年，但最後還是敵不過病魔，死於疾病。這則貼文讓小金魚做復健的可愛畫面與水族館員工的暖舉再次掀起網友熱議。

推特 德州 游泳

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