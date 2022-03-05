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英盧西葡法德「6聲道」報導烏戰爭 美聯社記者暴紅

編譯周辰陽
美聯社記者克勞瑟近日在基輔進行現場連線時，先後用英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語和德語等六種不同語言報新聞。他將畫面剪輯與合併後上傳推特，隨即暴紅。(取材自推特)
美聯社記者克勞瑟近日在基輔進行現場連線時，先後用英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語和德語等六種不同語言報新聞。他將畫面剪輯與合併後上傳推特，隨即暴紅。(取材自推特)

烏克蘭與俄羅斯之間戰雲密布，成為各國媒體關注焦點。美聯社記者克勞瑟（Philip Crowther）近日在烏國首都基輔進行現場連線時，先後用六種不同語言報新聞。他將畫面剪輯與合併後上傳推特，隨即在網路暴紅。

每日郵報報導，今年41歲的克勞瑟出生於盧森堡，父親是英國人、母親是德國人。根據領英上的簡歷，他曾短暫任職於烏拉圭「國家報」（El Pais Uruguay），並在「France 24」頻道擔任記者與主播，於2011年改往美國華府發展，曾任「France 24」白宮特派記者，並以自由特派記者身分效力於法國國際廣播電台（RFI）及盧森堡公共服務廣播電台「radio 100,7」，2019年3月起擔任美聯社國際加盟記者（International Affiliate Reporter）。

通曉多種語言的克勞瑟最近一直在基輔，為世界各地的新聞台報導烏俄局勢發展。從克勞瑟在自己推特發布的一分鐘新聞畫面影片可見，他以基輔自由廣場（Freedom Square）為背景，用英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語和德語進行現場新聞播報。

克勞瑟上傳的影片為他贏得大批新粉絲，觀看數超過1800萬，轉推次數達4.1萬，並有15.6萬網友點讚。眾多網友對克勞瑟能流利說出那麼多種語言大為嘆服，留言稱「驚人」、「真的太棒了」、「這傢伙可能是某種兼職超級間諜」、「應該拿六份薪水」。還有不少女粉絲大呼戀愛了，「天哪，這男人結婚了沒？」

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