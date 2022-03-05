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韓男玩「交換禮物」收金正恩家族照 丟掉後被警盤查

綜合報導
南韓一男子因丟棄金氏家族照片，險遭刑罰。圖為南韓「文化日報」2010年刊出北韓金日成、金正日、金正恩祖孫三代照片。(中央社)
南韓一男子因丟棄金氏家族照片，險遭刑罰。圖為南韓「文化日報」2010年刊出北韓金日成、金正日、金正恩祖孫三代照片。(中央社)

日前南韓有男子和友人玩「廢物交換禮物」，結果竟收到北韓最高領導人金正恩一家的三代同堂照片，照片後來被男子給隨意丟棄，但卻輾轉出現在市場中被人發現而報案，經過警方調閱閉路電視搜查後，抓回該名丟掉照片的男子進行盤查，在確認男子無「利敵行為」等犯罪動機後才將他給釋放。

韓媒「WoW！Korea」報導，南韓首爾郊外的京畿道城南市內牡丹市場，日前有民眾撿到一張攝有北韓已故國家主席金日成、金正日和金正恩一家三口的照片，這張照片裝在一幅A4大小的相框裡，並被隨意棄置於市場的長椅上，市民發現後立刻通報南韓警方。

在城南中院警察署接手報案後，他們透過道路監視器掌握一名男性嫌犯，並傳喚他到案說明。男子表示在兩個月前和朋友出去旅遊，旅遊過程中兩人玩起「廢物交換禮物」的遊戲，沒想到友人竟送他一張「金氏家族」的相片，他隨後將相片放置於車內，並趁著外出修理車的時候把照片給丟掉。

據警方消息人士表示，在調查後並無發現男子有涉及利敵的犯罪行為，應該只是單純的偶發事件，且在審視過最高法院的過往判例後，無法對男子處以刑罰，因此將男子給無罪釋放。然而如果當丟棄照片的事件發生在北韓，這後果恐怕不堪設想。

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