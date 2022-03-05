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藝術家創「家庭超現實主義」 曬衣繩掛出衣褲牛馬

綜合報導
2021年，Helga Stentzel在晾衣線上以掛晾衣物構成不同動物造型，成為其經典作品之一。(取材自Instagram)
2021年，Helga Stentzel在晾衣線上以掛晾衣物構成不同動物造型，成為其經典作品之一。(取材自Instagram)

Helga Stentzel是一位俄羅斯出生、長居英國倫敦的藝術家，她稱自己的作品為「家庭超現實主義」（Household Surrealism）。

香港01報導，Stentzel出生在俄羅斯西伯利亞。她曾在鄂木斯克國立技術學院學習，並獲得中央聖馬丁學院的平面設計和廣告學學士學位。Stentzel在成為全職藝術家之前，曾在廣告業工作擔任藝術總監，並經營一家兒童服裝企業。

她的作品涉及廣泛不同媒介，包括插圖、攝影、影像和動畫等。Stentzel以在藝術品中使用家用物品而聞名，特別是食物和衣物。她認為「簡單」、「日常活動」和「沒有期望的觀察」是她作品的主要靈感來源。

Stentzel以在藝術品中使用家用物品而聞名，特別是食物和衣物。(取材自Ins...
Stentzel以在藝術品中使用家用物品而聞名，特別是食物和衣物。(取材自Instagram)

Helga Stentze創作出一個全新的詞語「家庭超現實主義」來形容自己的作品。「對我來說，家庭超現實主義是關於在平凡中發現神奇，在不完美中看到美麗，並以一種新的方式與我們的現實相聯繫。」

她喜歡注意事物間有趣的相似之處，繼而作為聯想的起點，開拓超乎想像的創作旅程。她舉例說︰「無論是服裝生產線上的一件毛衣看起來像一匹馬，還是一片麵包看起來像小狗的頭。不過這只是一個起點。從這一刻起，故事和視覺效果開始在我的腦海中嗡嗡作響。這匹馬會是什麼樣子？她的名字和性格是什麼？她喜歡和其他馬匹一起比賽嗎？……諸如此類的問題不勝枚舉。」

而她的最終目的是希望自己的藝術能「幫助人們與他們內心的孩子聯繫起來」、「重新發現在家中內外的視覺小樂趣」。

2021年，她的作品「Pegasus」和「Smoothie」，在曬衣繩上以掛晾衣物構成的一匹馬和一頭牛，吸引了國際媒體「El Colombiano」、「朝鮮日報」和「Colossal」的報導，成為其經典作品之一。

Helga Stentze用衣物堆出的前總統川普。(取材自Instagram)
Helga Stentze用衣物堆出的前總統川普。(取材自Instagram)
2021年，Helga Stentzel在晾衣線上以掛晾衣物構成不同動物造型，成...
2021年，Helga Stentzel在晾衣線上以掛晾衣物構成不同動物造型，成為其經典作品之一。(取材自Instagram)

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