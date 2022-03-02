他捐腎給表弟竟收荒唐帳單 被醫院逼繳1萬元

男捐腎後，竟收到1萬3064美元帳單。(取材自臉書)

美國男性馬林（Elliot Malin）在收到阿姨的求救信後，決定捐腎臟給腎功能衰竭的28歲表弟克萊恩（Scott Kline）。豈料馬林的善舉導致他收到1萬3064美元的帳單。

媒體報導，克萊恩的母親四處奔走尋找合適捐贈者卻未果。馬林見狀同意捐出自己的腎臟，並在四個月後，確認他與表弟的腎臟是匹配的。2021年7月，兩人在德州一家醫療中心進行手術 。

術後馬林在同年9月收到了巨額的醫療費 用帳單，要求他支付克萊恩的手術和術後復原費用。在美國，醫療費用不該由捐贈器官者支付，而會由受捐贈者的保險支付。

馬林通知了醫院，但一個月後，他收到第二份繳款通知。接著12月，提供麻醉服務的醫療單位寄給他一份文件，上頭寫著：「最後通知！您遲付欠款，若不立即繳款，我們將逕行收款。」

馬林對帳單感到惱火，同時擔心自己的信用出現問題。馬林說他盡力讓克萊恩完全置身事外，「他有很多事情要做，他的康復比我的困難。且由於疫情，他被困在室內。所以我沒跟他說很多，不想給他壓力。」

馬林上社群 平台抱怨醫療集團的疏失，引發網友熱烈討論。集團最後終於發現，1萬多元醫療帳單是因為寄發帳單程序疏失而誤發給馬林，首席財務官事後向馬林發送了一封道歉郵件，承諾未來會改善行政流程。

馬林慶幸最終問題圓滿解決，也很開心幫到表弟。他表示：「我喜歡我的表弟。希望他健康。」