我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

他捐腎給表弟竟收荒唐帳單 被醫院逼繳1萬元

聯合新聞網 
男捐腎後，竟收到1萬3064美元帳單。(取材自臉書)
男捐腎後，竟收到1萬3064美元帳單。(取材自臉書)

美國男性馬林（Elliot Malin）在收到阿姨的求救信後，決定捐腎臟給腎功能衰竭的28歲表弟克萊恩（Scott Kline）。豈料馬林的善舉導致他收到1萬3064美元的帳單。

媒體報導，克萊恩的母親四處奔走尋找合適捐贈者卻未果。馬林見狀同意捐出自己的腎臟，並在四個月後，確認他與表弟的腎臟是匹配的。2021年7月，兩人在德州一家醫療中心進行手術

術後馬林在同年9月收到了巨額的醫療費用帳單，要求他支付克萊恩的手術和術後復原費用。在美國，醫療費用不該由捐贈器官者支付，而會由受捐贈者的保險支付。

馬林通知了醫院，但一個月後，他收到第二份繳款通知。接著12月，提供麻醉服務的醫療單位寄給他一份文件，上頭寫著：「最後通知！您遲付欠款，若不立即繳款，我們將逕行收款。」

馬林對帳單感到惱火，同時擔心自己的信用出現問題。馬林說他盡力讓克萊恩完全置身事外，「他有很多事情要做，他的康復比我的困難。且由於疫情，他被困在室內。所以我沒跟他說很多，不想給他壓力。」

馬林上社群平台抱怨醫療集團的疏失，引發網友熱烈討論。集團最後終於發現，1萬多元醫療帳單是因為寄發帳單程序疏失而誤發給馬林，首席財務官事後向馬林發送了一封道歉郵件，承諾未來會改善行政流程。

馬林慶幸最終問題圓滿解決，也很開心幫到表弟。他表示：「我喜歡我的表弟。希望他健康。」

手術 醫療費 社群

上一則

遇風暴被斷電 竟收3兆天價賠償支票 傻眼：真付得起？

下一則

夫只收自己衣服 妻以牙還牙：不買他食物、不換他床單

延伸閱讀

Google社區福利金 聖荷西擬用於職訓、兒童照護

Google社區福利金 聖荷西擬用於職訓、兒童照護
腎臟專科章明發醫生呼籲定期驗尿預防腎臟疫病

腎臟專科章明發醫生呼籲定期驗尿預防腎臟疫病
做善事救人卻收荒唐帳單 美國男子捐腎被醫院逼繳1.3萬

做善事救人卻收荒唐帳單 美國男子捐腎被醫院逼繳1.3萬
史上最重1.18萬克拉「蛋白石」 拍出14.3萬元

史上最重1.18萬克拉「蛋白石」 拍出14.3萬元

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社)

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

2022-02-24 13:03
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
抗議者舉著將希特勒與普亭並列的標語。(Getty Images)

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

2022-02-24 10:34
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔

開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄