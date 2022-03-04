劍橋大學「牛頓蘋果樹」被吹倒 意外揭身世：不是本尊

傳說中的牛頓蘋果樹被暴風雨連根拔起。（圖擷自劍橋大學植物園官方網站）

位於英國劍橋大學植物園 中，有一棵傳聞讓牛頓頓悟出萬有引力的蘋果 樹，先前被暴風雨吹倒連根拔起。但事實上它並非本尊，而是1954年利用嫁接技術從原株移植而來，像這樣的複製品還遍及世界許多地方，甚至曾經被發射上太空 。

上周英國遭受暴風尤妮斯（Eunice）侵襲，境內損失慘重，包括劍橋大學植物園裡的牛頓蘋果樹也被吹倒。不過園方表示早在此前，這棵樹疑似被真菌感染，便先以嫁接技術保存血脈，打算日後原地重栽，只是在執行前就被暴風摧折。

其實，根據東海大學應用物理系粉絲專頁補充，被吹倒的這棵蘋果樹是1954年從原株複製而來，原版則是位於牛頓故鄉的伍爾斯索普莊園，據說牛頓在此看到蘋果從樹上落下才獲得啟示。然而，本尊同樣在19世紀初期被吹垮，幸好當時也透過技術保存、複製基因，且移植到海內外各個地方，就連種子也曾被送上太空。

至於劍橋大學被吹倒的景點，園方預計另擇他址種植。消息一出，網友紛紛開玩笑：「拿來刻魔杖啊」、「不單是蘋果樹RIP了，牛頓本尊也RIP了」、「熱帶的天才不是被椰子就是榴槤砸到頭，難怪熱帶天才比溫帶少」。