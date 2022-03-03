泰青年推廣划槳板 喚醒曼谷運河往日榮光

泰國人拉塔薩帕熱愛水上運動，在曼谷和周邊地區推廣於運河中划槳板，希望讓更多人願意親水且不怕水。（中央社）

在曼谷的運河划船聽起來彷彿是百年前古人的生活，但在泰國 就有這樣一個熱愛水上運動的人，持續推廣著划船，他的夢想是讓大家都不怕水且親水，讓泰國的運河和河流恢復往日榮光。

清晨的曼谷沒有擁擠的車潮和喧鬧的人聲，金色的旭日微光從地平線另一段緩緩升起，照在曼谷老城區運河波光粼粼的水面上，運河的波紋緩緩起伏，就像早晨的曼谷一樣，柔和卻充滿生機。

這是拉塔薩帕（Rattasapa Mahachon）眼裡的曼谷，每當他在曼谷城內的運河划船時，就彷彿回到百年前的曼谷，當時的人們在運河上划著槳，慢慢前往自己的目的地。

他邊划槳邊介紹運河旁的古蹟歷史，「這座橋是拉瑪五世時建造的，是有人當禮物貢獻給拉瑪五世的」。

拉塔薩帕熱衷於各種戶外和水上運動，2011年曼谷爆發百年一見的洪患，他協助划船運送物資，「你能想像竟然能在曼谷划船嗎？」從那時開始，他對曼谷的歷史產生興趣，以獨木舟（Kayak）或是立槳（Stand-Up Paddling）到處探索運河周邊的社區。這些社區的居民傍水而生活，有著獨特的生活方式。

拉塔薩帕以自己的方式了解曼谷，這些運河有的歷史可以追溯到泰王拉瑪一世；而划著船，讓拉塔薩帕注意到了很多平常不會注意的事情，「很多事情是你開車或走路不會注意的，例如運河汙染，當你划船在運河上時，這些垃圾變得更加明顯」。

泰國人拉塔薩帕熱愛水上運動，並開始在曼谷運河划槳板後，深感要出力維護運河的乾淨。（中央社） 泰國人拉塔薩帕熱愛水上運動，他和同好們在曼谷老城區運河划槳板。（中央社）

除了曼谷，拉塔薩帕更曾挑戰自己從離曼谷100多公里外的北碧府（Kanchanaburi）或那空沙旺府（Nakhon Sawan）一路划獨木舟到泰國灣（Gulf of Thailand），沿路就在河岸邊的商家休息，晚上就借住河岸邊的寺廟，「我想知道百年前古人怎麼一路利用水路進入曼谷」。

新冠疫情 期間政府祭出許多限制，讓拉塔薩帕靈機一動，想到這是推廣水上活動的時機，因為大家可以保持距離，而不會破壞防疫規定。

拉塔薩帕因此成立了團體「去划船吧」（Pa Pi Pie），邀請有興趣的人一起加入他的划船之旅。他和他的團隊不只帶著人們划船認識不同面向的曼谷，「我帶大家在河上甚至在海上看日出看日落，欣賞我看到的風景，感受我所看到的泰國」。

拉塔薩帕認為，古人的生活和水如此密切相關，現代人卻離水如此遙遠，「很多人怕水、怕浪，我的目標是要讓大家不再怕水，願意親近水，我教大家怎麼利用水路旅行，萬一落水了要怎麼自救，而我們發現，人可以因此跳離自己的舒適圈」。

不只在曼谷，拉塔薩帕和他的團隊也在曼谷以外的地方划船。他也曾和教育 組織合作，帶著年輕學子們划船的同時撿拾水面上的垃圾，將環保的概念透過划船傳遞給下一代。

拉塔薩帕希望吸引更多人加入水上活動的行列，特別是年輕一代，他認為如果越來越多人參與，能提高政府對運河以及河流的注意，進一步改善運河以及河流的狀況，就會有更多人願意參加水上運動。