邊走邊滑手機 19歲男掉進地下室 竟毫髮無傷

土耳其伊斯坦堡一處購物商場的監視器日前拍到19歲青年穆特邊走路邊滑手機，沒有注意到其他商店職員把地板門打開卸貨，整個人就因此直接掉進地下室，所幸他跌坐到一疊貨箱上，進而減緩衝擊，最後更毫髮無傷。(路透)

土耳其伊斯坦堡一處購物商場的監視器日前拍到19歲男子穆特（Abdullah Mut）邊走路邊滑手機 ，沒有注意到其他商店職員把地板門（Trapdoor）打開卸貨，整個人就因此直接掉進地下室，所幸他跌坐到一疊貨箱上，進而減緩衝擊，最後更毫髮無傷、全身而退。

來源：聯合新聞網

路透與每日郵報報導，這起事件發生地點位於伊斯坦堡市中心的法蒂赫（Fatih）區。從監視器畫面可見到，商店職員接到送貨司機拋下來的貨物，接著就丟進打開的地板門以送往地下室存放。

此時，穆特走了進來，雙眼目不轉睛地看著手機螢幕。他在事後回憶，「我不知道事情是怎麼發生的，我手裡拿著手機，那一刻正忙著工作。我沒看到（地板門打開），就掉了下去，碰巧落到一堆箱子上」。

根據監視器畫面，雖然穆特跌坐上去的箱子順勢往前倒，卻也讓他剛好可以扶著堆在對面牆壁的貨物，隨後可見到穆特一邊似乎跟樓上的商店職員示意自己沒事，一邊將鞋尖踩到面前的貨物上，讓自己身下的箱子回歸原位，接著才平安跳下，在地下室的走廊上站好，然後走回自己的辦公室。

一位目擊者表示，當送貨司機趕來幫忙時，穆特的第一個反應是反問，「為什麼這門是開的？我的眼鏡在哪？」另一位商店老闆則說，穆特突然跌進打開的地板門，最後坐到箱子上，「要是他一路摔下來，至少會摔斷雙手雙腿」。