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俄羅斯版「絕命毒師」 2研究生殺教授溶屍藏陽台

聯合新聞網

美劇「絕命毒師」（Breaking Bad）描寫一位化學老師在走頭無路之下，與曾經教導過的學生一起製作毒品謀財，刺激無冷場的劇情讓本劇在全世界擁有廣大的粉絲；然而在俄羅斯，卻也有影迷模仿劇中的手法，犯下殘忍的謀殺案件。

根據日本媒體「リアルライブ」報導，俄羅斯沃羅涅日州的兩位男性研究生，2020年3月趁著到教授家中造訪時，先是使用三氯甲烷麻痺教授的知覺，讓58歲的化學教授暈眩，再將毒藥灌到教授口中，造成對方當場中毒身亡。

確認教授死亡後，兩名男性分解教授的遺體，用酸性化學物質進行溶解，並泡在裝滿鹽酸和氯的容器裡面。隨後他們盜領該教授的190萬盧布（約2.4萬美元）存款，還一起到朋友家中飲酒聊天，而藏匿遺體的容器則就放在自家陽台。

警方抓到這兩名嫌犯後，發覺這兩位男子都是「絕命毒師」的劇迷，毒殺教授以及處理遺體的手法也都是受到劇中啟發。網友們也認為「看劇看到真的殺人絕不可取」、「這兩個傢伙本來就瘋了吧」、「他們就是有化學知識才犯案的」、「劇組應該也該顧慮到他們的作品會影響觀眾」。

俄羅斯 美劇 毒品

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