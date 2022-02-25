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新加坡研發替代食物 「人造蝦蟹」最快明年上桌

編譯中心／綜合報導
新加坡一家業者研發人造海鮮，預計2023年左右可在當地餐廳推出人造蝦做成的料理。圖為Shiok Meats研發的蝦肉燒賣。（圖：Shiok Meats提供）
新加坡一家業者研發人造海鮮，預計2023年左右可在當地餐廳推出人造蝦做成的料理。圖為Shiok Meats研發的蝦肉燒賣。（圖：Shiok Meats提供）

全球興起「替代食物」風潮，新加坡也加入戰場，不僅吃得到實驗室培育的雞肉，未來餐廳也可能端出由人造蝦、螃蟹及龍蝦等「海鮮」做成的佳餚。

隨著全球環保意識增強，替代性食物成為另一種選擇。對地狹人稠的新加坡來說，替代食物更顯重要，不僅能擴充食物來源，也有助強化糧食安全；除了目前市面上已有的植物肉、培植肉，不久的將來餐桌上還可能出現人造海鮮料理。

新加坡首家培植海鮮公司Shiok Meats，目標是利用幹細胞生產蝦子等海鮮食物。聯合創辦人凌家怡受訪時表示，「我很喜歡吃，也很熱衷運用我的研究技能」，具有幹細胞生物學背景的她說，「能利用自己的研究技能來製造食物，真的感到很興奮」。

凌家怡說，Shiok Meats規畫初期階段推出蝦子、螃蟹及龍蝦等海鮮產品，順利的話，2023年就可以在當地高檔餐廳吃到人造蝦做成的美食，每道菜價格約新幣20元至30元（約14.8至22美元），與其他一般餐廳料理的價格差不多。公司規畫後續推出蟹類、龍蝦產品，也希望與其他植物肉業者合作推出複合產品。

去年11月底，Shiok Meats的小型研發廠正式啟動，公司營運長薩蒂庫瑪（Durgalakshmi Sathiakumar）形容，「這是Shiok Meats很重要的里程碑」，作為將來成立生產工廠的跳板。研發廠主要著重產品優化、技術移轉等工作。

新加坡一家業者研發培植海鮮，規畫推出人造螃蟹等海鮮食品，圖為Shiok Meat...
新加坡一家業者研發培植海鮮，規畫推出人造螃蟹等海鮮食品，圖為Shiok Meats研發的辣椒螃蟹。（圖：Shiok Meats提供）

薩蒂庫瑪說，下一步則是為食品安全評估做準備，並向民眾推廣介紹這類新興食物。

另一方面，凌家怡透露，預計2022年底或2023年初，生產工廠將開始運作，一旦獲准在星生產後，未來也希望進軍海外、在亞太地區設更多廠，澳洲、香港、台灣、日本都是可能的地點。她說：「我們希望可以在不同的亞洲區域樞紐設立更多生產工廠，直接在當地製造、配送。」

新加坡政府2019年提出「30·30願景」，目標是在2030年前達成當地生產農產品能滿足新加坡民眾30%的營養需求。新加坡致力擴充食物來源之際，2020年底成為全球首個准許販售培育肉的國家後，美國新創公司Eat Just研發的人造雞肉獲准在星國銷售，用作雞塊原料。

不僅如此，新加坡也有不少新創公司投入研發「未來食物」的行列。例如，有業者利用耐性極強的班巴拉豆（Bambara groundnut）製成速食麵、奶昔及植物奶；另有業者選用東南亞盛產的菠蘿蜜作為主要原料，研發口感類似豬肉的植物肉。

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