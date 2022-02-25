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金氏紀錄認證 以色列農民種出289克巨無霸草莓

編譯周辰陽／綜合報導
根據金氏世界紀錄網站，艾利爾種出的289克草莓長18公分、厚4公分、周長34公分，打破日本農民中尾浩二2015年收成時發現的250克草莓紀錄。(美聯社)
根據金氏世界紀錄網站，艾利爾種出的289克草莓長18公分、厚4公分、周長34公分，打破日本農民中尾浩二2015年收成時發現的250克草莓紀錄。(美聯社)

路透與Sky News報導，金氏世界紀錄近日正式認證以色列農民艾利爾（Chahi Ariel）打破紀錄，種出世界上最重的草莓，重量達289克。

根據金氏世界紀錄網站，艾利爾種出的草莓長18公分、厚4公分、周長34公分。據報他花了一年時間，在以國中部內坦亞附近的家族農場種出這顆重達289克的草莓，於2021年2月收成後一直存放在冰箱，直到近日獲確認打破紀錄為止。

艾利爾表示，2021年初的寒冷天氣條件減緩這顆草莓的成熟過程，令其持續增重。不過，這顆巨大草莓已經縮水到發現當時的一半大小，「我們為結果等了一年，我們把草莓保存在冰箱一年了，不再像之前一樣漂亮了」。

此前的最重草莓紀錄是日本農民中尾浩二於2015年收成時發現的250克，艾利爾稱自己得知創下新紀錄的消息後高興地跳上跳下、又笑又唱，直稱「令人振奮」，也說非常開心能夠進入金氏世界紀錄殿堂。

艾利爾種出的破紀錄草莓是一個名為「Ilan」的當地品種，以國草莓育種家指該品種草...
艾利爾種出的破紀錄草莓是一個名為「Ilan」的當地品種，以國草莓育種家指該品種草莓往往長得很大，尺寸則深受氣溫影響，冬天時候最重，並指艾利爾種出的草莓約為「Ilan」品種草莓平均重量的5倍。(美聯社)

據報導，艾利爾種出的破紀錄草莓是一個名為「Ilan」的當地品種。開發出「Ilan」的以色列沃肯尼中心（Volcani Center）研究員暨草莓育種家戴伊（Nir Dai）說，「Ilan」往往長得很大，尺寸則深受氣溫的影響，冬天時候最重。他還表示，艾利爾種出的草莓約為「Ilan」草莓平均重量的5倍。

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