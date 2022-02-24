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快餐店分食大餅 巴黎傳統咖啡館日漸失寵

中央社
法國人生活重要部分的傳統咖啡館如今正走向消逝之路。圖為示意圖。(Getty Images)
法國人生活重要部分的傳統咖啡館如今正走向消逝之路。圖為示意圖。(Getty Images)

講到巴黎咖啡館，你想到的畫面是什麼？許多人想到的是人文氣息濃厚的塞納河左岸、白衣黑背心服務生端著盤子，俐落地穿梭在桌與桌之間；或是像電影「午夜巴黎」中文人雅士川流不息，在咖啡館氣氛熱絡討論的場景。

然而，占據法國人生活重要部分的傳統咖啡館如今正走向消逝之路。

根據區域貿易產業服務觀察中心（Crocis）近日公布的研究，巴黎地區的咖啡館數量從2002年的1907間到如今的1410間，過去20年間減少約26%。

研究報告負責人戈爾貝（Bénédicte Gualbert）向「巴黎人報」（Le Parisien）談到咖啡館數量驟減的原因，他表示，近年來咖啡館遭遇快餐店的激烈競爭，包括連鎖速食店、超市、土耳其烤肉（kebab）等，城市用餐選擇日新月異，傳統的咖啡館和快餐店就出現此消彼長的狀況。

而新的消費習慣也是獨立傳統咖啡館驟減的另一個原因。戈爾貝說，2000年起，法國工時從每周39小時縮減為35小時，人們因此減少午餐時間，「然而咖啡館卻沒有真的依照客戶期待而轉型，例如外帶或提供更方便食用的餐點」。另外，要喝咖啡越來越容易，辦公室甚至有投幣咖啡機；下了班到酒吧小酌的人也少了，大部分人都回家喝，也避免酒後開車。

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