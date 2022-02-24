我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

英國最古老酒館熄燈 經營超過1200年不敵疫情

編譯王巧文
號稱英國最古老酒館的Ye Olde Fighting Cocks已宣布歇業。（取材自維基百科）
號稱英國最古老酒館的Ye Olde Fighting Cocks已宣布歇業。（取材自維基百科）

由於新冠疫情導致財務狀況惡化，號稱英國歷史最悠久的酒館Ye Olde Fighting Cocks，在營運1200多年後宣布熄燈。

CNN報導，酒館老闆托法利（Christo Tofalli）在臉書粉專宣布，酒館歷經一段艱困挑戰後，已結束營業。托法利表示，過去兩年餐旅業面臨空前挑戰，他和團隊已竭盡全力讓酒館存續，仍不敵新冠疫情帶來的「毀滅性」衝擊。

他說：「我當然很傷心，這家酒館對我來說不僅是事業，我很榮幸能參與它的歷史，哪怕只是一小部分。」

位於倫敦北部聖奧爾本斯的Ye Olde Fighting Cocks酒館在西元793年已開始營業。當地旅遊局的資料則顯示，Ye Olde Fighting Cocks的主要建築物建於11世紀，最初是間鴿舍。

酒館的名稱，則源自此處在19世紀末到20世紀初時主辦的鬥雞比賽。據傳英國著名政治家奧立佛‧克倫威爾（Oliver Cromwell）曾在英國內戰時期在此住上一晚。

金氏世界紀錄發言人表示，Ye Olde Fighting Cocks曾在2000年時獲認證為英國最古老酒館，但因為該建築物的年份和歷史使用情況已不可考，目前已非正式紀錄。

不過，無論是否為英國最老酒館，這家老店的故事或許還有新篇章。擁有該房產的英國啤酒廠Mitchells & Butler's表示，將致力讓酒館重新開業。

英國酒館業早在疫情前就陷入困境，因為民眾愈來愈少踏入酒館。英國國家統計局（ONS）的資料顯示，2008年至2018年間，共有逾1萬1000家酒館關閉，相當於英國酒館總數的近四分之一。

號稱英國最古老酒館的Ye Olde Fighting Cocks已宣布歇業。（取...
號稱英國最古老酒館的Ye Olde Fighting Cocks已宣布歇業。（取材自維基百科）

英國 疫情 臉書

上一則

影／烏克蘭稱擊落「俄5架戰機、1架直升機」 俄方否認

下一則

不斷更新／普亭開戰 烏克蘭遭全面入侵

延伸閱讀

冬奧／日本女子冰壺奪銀 寫史上最佳成績

冬奧／日本女子冰壺奪銀 寫史上最佳成績
新增確診和死亡下降 英國、義大利疫情持續趨緩和

新增確診和死亡下降 英國、義大利疫情持續趨緩和
風暴尤妮絲襲英國 破紀錄狂風釀20萬戶停電

風暴尤妮絲襲英國 破紀錄狂風釀20萬戶停電
無警力保護安全堪憂 哈利不願帶家人回英國

無警力保護安全堪憂 哈利不願帶家人回英國

熱門新聞

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
俄羅斯總統普亭。 美聯社

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

2022-02-21 13:29
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41
巴拿馬籍貨輪船Felicity Ace當地時間16日下午失火。 （取材自葡萄牙海軍 ）

滿載福斯貨輪失火漂流 裝戴逾千輛保時捷、藍寶堅尼

2022-02-17 19:50
英國女王伊莉莎白二世。（路透）

英國王室黑暗一周 女王確診兩個兒子傳醜聞

2022-02-21 11:17

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義