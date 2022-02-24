英國最古老酒館熄燈 經營超過1200年不敵疫情

號稱英國最古老酒館的Ye Olde Fighting Cocks已宣布歇業。（取材自維基百科）

由於新冠疫情 導致財務狀況惡化，號稱英國 歷史最悠久的酒館Ye Olde Fighting Cocks，在營運1200多年後宣布熄燈。

CNN報導，酒館老闆托法利（Christo Tofalli）在臉書 粉專宣布，酒館歷經一段艱困挑戰後，已結束營業。托法利表示，過去兩年餐旅業面臨空前挑戰，他和團隊已竭盡全力讓酒館存續，仍不敵新冠疫情帶來的「毀滅性」衝擊。

他說：「我當然很傷心，這家酒館對我來說不僅是事業，我很榮幸能參與它的歷史，哪怕只是一小部分。」

位於倫敦北部聖奧爾本斯的Ye Olde Fighting Cocks酒館在西元793年已開始營業。當地旅遊局的資料則顯示，Ye Olde Fighting Cocks的主要建築物建於11世紀，最初是間鴿舍。

酒館的名稱，則源自此處在19世紀末到20世紀初時主辦的鬥雞比賽。據傳英國著名政治家奧立佛‧克倫威爾（Oliver Cromwell）曾在英國內戰時期在此住上一晚。

金氏世界紀錄發言人表示，Ye Olde Fighting Cocks曾在2000年時獲認證為英國最古老酒館，但因為該建築物的年份和歷史使用情況已不可考，目前已非正式紀錄。

不過，無論是否為英國最老酒館，這家老店的故事或許還有新篇章。擁有該房產的英國啤酒廠Mitchells & Butler's表示，將致力讓酒館重新開業。

英國酒館業早在疫情前就陷入困境，因為民眾愈來愈少踏入酒館。英國國家統計局（ONS）的資料顯示，2008年至2018年間，共有逾1萬1000家酒館關閉，相當於英國酒館總數的近四分之一。