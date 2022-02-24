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美術館消費精神病患？英國梵谷展賣耳朵橡皮擦惹眾怒

聯合新聞網
梵谷自畫像展覽上，出現「耳朵橡皮擦」紀念品。(取材自推特)
梵谷自畫像展覽上，出現「耳朵橡皮擦」紀念品。(取材自推特)

英國倫敦考陶爾德美術館（Courtauld Gallery）今年2月初至5月舉辦一場專門展出畫家梵谷（Vincent Van Gogh）的自畫像展覽；但擺放在展覽紀念品區的商品卻惹怒了不少觀眾，不少人指出美術館販賣這些商品，除了有調侃梵谷的意味，也同時不尊重精神疾病患者。

有觀眾發現，館方在紀念品區販賣梵谷的「耳朵橡皮擦」，甚至有標示著「喜歡蓬鬆泡泡」、「飽受折磨的藝術家」的理想之選：梵谷向日葵肥皂，還售有「情緒急救箱」，標榜能針對包括20種的緊急心理狀況快速提供建議的商品。

每日郵報報導，美術館此舉惹怒許多藝術工作者，反觀念主義藝術創始人之一的湯姆森（Charles Thomson) 認為：「自殺不是玩笑，精神疾病也被視作玩笑，這很膚淺並且麻木不仁」。他表示，「接下來觀眾在看展時還會遇到什麼令人討厭的笑話？梵谷的自殺手槍嗎？」認為館方販售這些商品，除了有嘲諷梵谷的心理疾病外，也將心理健康問題或有精神疾病患者的人當作笑話看待。

CNN報導稱，梵谷耳朵橡皮擦一塊售價為6英鎊（約6.8美元）、專門讓「飽受折磨藝術家」享受泡泡的梵谷向日葵肥皂，則售價5英鎊（約5.6美元），而「情緒急救箱」售價為16英鎊（約新台幣603元）。

《寒鴉》雜誌編輯兼藝術評論家大衛李（David Lee）則驚呼「這居然不是行銷人員下班後在酒吧說的無聊笑話，令人不敢置信」。

根據CNN報導，以「在強烈反對下，麻木不仁的梵谷紀念品下架」為標題，表示主辦單位目前已停售相關商品，但「情緒急救箱」仍在販售中，並主張有問題的紀念品「只是一小部分」，也澄清從未想藉這些商品來嘲諷精神疾病患者。

梵谷用繃帶耳朵的自畫像（1889 年）。(取材自artnet.com)
梵谷用繃帶耳朵的自畫像（1889 年）。(取材自artnet.com)
圖為標示「喜歡蓬鬆泡泡」、「飽受折磨的藝術家」的理想之選：梵谷向日葵肥皂。(取材...
圖為標示「喜歡蓬鬆泡泡」、「飽受折磨的藝術家」的理想之選：梵谷向日葵肥皂。(取材自artnet.com)

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