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性感網紅「忙拍豔照」不知兒溺斃 事前竟有恐怖徵兆？

綜合報導
泰國性感網紅的兒子在別墅內遇溺死亡，網友發現她當天有上傳在別墅內拍的性感照，質疑她和丈夫顧著拍照疏忽照顧兒童。(取材自臉書)
泰國性感網紅的兒子在別墅內遇溺死亡，網友發現她當天有上傳在別墅內拍的性感照，質疑她和丈夫顧著拍照疏忽照顧兒童。(取材自臉書)

泰國28歲性感網紅「Soda」和攝影師丈夫邦葛利特（Pongrit Hancharoenpana）育有一個兩歲的可愛兒子，不過近日傳出男童在別墅泳池溺斃慘劇，由於現場有影片拍到邦葛利特提到他原本在「工作」、加上Soda曾上傳一些在別墅內拍攝的性感照等，部分網友砲轟兩夫婦顧著拍豔照，卻沒有妥善照顧好兒子。

事發當天薇亞達曾上傳照片到臉書，可以見到有3名兒童在玩耍。(取材自臉書)
事發當天薇亞達曾上傳照片到臉書，可以見到有3名兒童在玩耍。(取材自臉書)

香港01報導，「Soda」本名為薇亞達（WiyadaPontawee），是成人網站OnlyFans的模特兒，經常在社群平台上分享自己的火辣美照。薇亞達夫妻日前帶著兒子一起到芭達雅（Pattaya）參加別墅派對，不料兒子竟跌進泳池。

據報導，邦葛利特表示事發時他正在「工作」，「然後我聽到水裡有聲音，接著就看到我兒子沉在游泳池裡，我看到他溺水之後趕緊跳進去想救他，但為時已晚。」救援人員趕到時，男童由父母抱著跑出來求救，但送院後仍不治身亡。

網友發現薇亞達當天有上傳在別墅內拍的性感照，質疑她和丈夫顧著拍照疏忽照顧兒童。不過事件還有不少奇怪之處，到場的救護員指，父母稱男童可能遇溺約10分鐘，但他推測應該更久；而父母分別指，別墅內有個特別的花環，後來才知道該處曾有另一名兒童身亡，而男童母親更透露出事前兩天，她曾發夢被水濺到全身濕透；有網友甚至指可能涉靈異事件。

男童母親薇亞達是一位情色網紅，令網友關注男童出事時她是否顧住拍性感照。(取材自臉...
男童母親薇亞達是一位情色網紅，令網友關注男童出事時她是否顧住拍性感照。(取材自臉書)

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