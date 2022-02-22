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澳洲議員開會「不雅舉動」 網友一面倒大罵：好噁

聯合新聞網
澳洲新南威爾斯州的自由黨參議員安德魯‧布拉格（Andrew Bragg）被拍下挖鼻屎又放進嘴裡的行徑。(視頻截圖)
澳洲新南威爾斯州的自由黨參議員安德魯‧布拉格（Andrew Bragg）被拍下挖鼻屎又放進嘴裡的行徑。(視頻截圖)

澳洲新南威爾斯州的自由黨參議員安德魯‧布拉格（Andrew Bragg）近日在一場會議上做了一件不成熟的行為，而這一幕被攝影機拍下，隨後在推特上流傳，不僅被澳洲工黨議員嘲諷，更引來許多網友大罵好噁心。

根據《每日郵報》報導，近日一段影片被放上推特，影片記錄了坎培拉環境和通訊立法委員會的一場會議。影片中，只見安德魯‧布拉格在低頭看筆記時，用手指挖了挖鼻孔，接著，竟直接將手指放入嘴裡。

放嘴裡
放嘴裡

噁心的一幕就這樣被鏡頭捕捉，影片曝光後，澳洲工黨議員理察‧馬爾斯（Richard Marles）便在推特嘲諷，「一如往常，自由黨正在吃他們自己的…」；工黨議員羅伯‧米徹爾（Rob Mitchell）則回覆「最新的COVID檢測？」。而眾多國外網友則紛紛表示好噁心，另有網友們打趣說，「我在尋找斯科蒂（Scotty），抱歉，我是說鼻涕蟲（Snotty）」、「議員幾乎沒有時間出去吃午飯，所以要自備零食」、「那是他的午餐」、「我們來討論提高議員伙食費」。

澳洲 推特 檢測

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