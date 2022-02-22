驚… 印度媽為撿衣服 竟將兒懸吊10樓高空險丟命

印度一名媽媽為了撿掉到樓下的衣服，竟然只用紗麗吊著小兒子，把人懸吊在10樓高空中。（取材自推特）

印度 法里達巴德市（Faridabad）的一名媽媽為了撿掉到9樓的衣服，竟然突發奇想只用紗麗（又稱紗麗服，印度傳統服飾）吊着年幼兒子，從10樓垂降下去撿衣服，若是不小心，就會從高空墜落發生慘劇。

小兒子被懸吊在10樓高空，驚險畫面被拍下影片在網路上瘋傳。（取材自推特）

根據News18報導，媽媽發現9樓的住戶不在家，竟叫小兒子去撿衣服，隨後媽媽再使用同樣垂吊方式再把人拉回10樓，驚險畫面引發附近居民圍觀，還被拍下影片在網路瘋傳，引發熱議，不少人批評這位媽媽的做法很不負責任。

從影片中可看到，一名男童手上抓着紗麗，被媽媽和祖母緩緩從10樓陽台垂吊至9樓，而且身上沒有任何防護裝置，若是失手就有可能發生意外。

這驚悚的畫面被錄下，並上傳至推特 ，不少人認為母親的做法有欠考慮，紛紛留言痛批，「這真的很不負責任，她把兒子的生命置於危險之中」、「她無權拿孩子的生命冒險」、「她應該為這種行為受到懲罰。這是不可接受的」。