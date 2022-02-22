驚… 印度媽為撿衣服 竟將兒懸吊10樓高空險丟命
印度法里達巴德市（Faridabad）的一名媽媽為了撿掉到9樓的衣服，竟然突發奇想只用紗麗（又稱紗麗服，印度傳統服飾）吊着年幼兒子，從10樓垂降下去撿衣服，若是不小心，就會從高空墜落發生慘劇。
根據News18報導，媽媽發現9樓的住戶不在家，竟叫小兒子去撿衣服，隨後媽媽再使用同樣垂吊方式再把人拉回10樓，驚險畫面引發附近居民圍觀，還被拍下影片在網路瘋傳，引發熱議，不少人批評這位媽媽的做法很不負責任。
從影片中可看到，一名男童手上抓着紗麗，被媽媽和祖母緩緩從10樓陽台垂吊至9樓，而且身上沒有任何防護裝置，若是失手就有可能發生意外。
這驚悚的畫面被錄下，並上傳至推特，不少人認為母親的做法有欠考慮，紛紛留言痛批，「這真的很不負責任，她把兒子的生命置於危險之中」、「她無權拿孩子的生命冒險」、「她應該為這種行為受到懲罰。這是不可接受的」。
Appalled to see this video of a mother from #Faridabad!— Dipanshu Kabra (@ipskabra) February 11, 2022
Heights of carelessness, insensitivity & irresponsibility.
She has no right to risk her kid's life. pic.twitter.com/uNj362e9UO
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