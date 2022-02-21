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就愛暖爐…萌貓爽躺睡翻 關機就怒瞪

聯合新聞網
暖爐對貓咪來說是寒冬神器，乳牛貓整個爽到睡翻。 (取材自推特)
暖爐對貓咪來說是寒冬神器，乳牛貓整個爽到睡翻。 (取材自推特)

最近天氣相當冷，寒流來的時候對於喵星人來說是個急需找尋溫暖地方躲起來的時機，就有不少貓咪愛上了家裡的電暖器跟電熱毯。最近有一組照片在網路上暴紅，只見一隻可愛的橘貓跟乳牛貓舒服的趴在電暖爐附近取暖，橘貓趴的姿勢相當享受，但乳牛貓卻整隻貓咪仰躺、手腳全部縮起來睡翻，模樣逗笑不少人。

日本推特帳號「ソレイユ」是一對夫婦所經營，他們共領養了四隻可愛的貓咪，經常分享家中可愛的貓咪日常，2021年時就曾經有一組貓咪們在暖爐前面群聚的照片在網路上暴紅，一隻橘貓跟一隻暹羅貓在暖爐前面取暖的相當舒服，媽媽想說把暖爐關掉試試看，結果一關掉暖爐兩隻貓咪立刻回眸怒瞪，一臉「奴才幹嘛關暖氣，朕取暖的正爽」，照片相當爆笑，至今已累積超過30萬人按讚。

日前暴紅的照片則是家裡新領養的黑白貓「豆子(まめ)」，是一隻不到三個月大的小貓。最近日本天氣相當冷， まめ與橘貓哥哥「一號君(1号くん)」一起窩在暖爐前面取暖，哥哥一如往常的趴在暖爐前面，神情自若地享受暖風，但豆子的模樣就相當爆笑，只見牠整隻貓仰躺並蜷縮在一起，露出肚肚、手腳通通縮起來整個睡翻。

照片貼出後至今已有超過3萬人按讚，網友們表示「橘貓哥哥在旁邊一臉見怪不怪的樣子」「眼睛都瞇起來了整個很舒服」、「整個睡死完全沒有警戒心」、「看看貓咪都睡翻成這樣，就代表暖爐有多舒服了」。

日本 推特

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