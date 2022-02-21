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「猩」鮮事… 西非黑猩猩互助療傷 抓蟲當藥擦

編譯張君堯
最新研究顯示黑猩猩捕捉昆蟲，直接塗抹傷口用來療傷。(Getty Images)
最新研究顯示黑猩猩捕捉昆蟲，直接塗抹傷口用來療傷。(Getty Images)

對於一般人類來說，受傷後的第一反應是對傷口進行消毒，然後用繃帶包紮，但最新研究顯示黑猩猩發明一種更具創意的方法：「捕捉昆蟲並將它們直接塗抹在開放性傷口上」。

「衛報」報導，這項7日發表在科學期刊「當代生物學」（Current Biology）上的研究指出，科學家們在西非的黑猩猩身上觀察到這種治療行為，並注意到牠們不僅使用昆蟲來治療自己的傷口，也用來治療同伴傷口。研究人員針對一組、共45隻黑猩猩進行研究。

這個研究項目始於2019年，當時曾觀察到一隻名叫「蘇西」（Suzee）的成年雌性黑猩猩正在檢查她兒子腳上的傷口，接下來蘇西突然從空中抓了一隻蟲子放進嘴裡，顯然是用力抿了一下，然後敷在兒子的傷口上，從傷口中取出昆蟲後又重複塗抹2次。

在另外2次觀察中，研究人員觀察到受傷的黑猩猩被一隻或數隻猩猩以同樣方式治療。據悉，傷痕累累的黑猩猩並沒有反抗這種治療、反而很高興得到照顧。 研究人員稱「將昆蟲放入開放性傷口需要很大的信任，他們似乎明白，如果你用這隻昆蟲對我這樣做，那麼我的傷口就會好轉，太奇妙了」。

從研究開始的後續15個月裡，研究人員觀察到黑猩猩進行至少19次相同的治療。

研究人員無法確定黑猩猩在傷口上使用什麼蟲子，但他們認為可能是某種含有具舒緩作用的抗炎物質的飛蟲。目前已經觀察到鳥類、熊、大象和其他動物以吃植物等行為來自我治療，但黑猩猩的獨特之處在於牠們不僅會善待自己、還會幫助他人。

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