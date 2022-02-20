我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron威脅仍在 拜登延長全國緊急狀態至3月1日

印州禽流感擴大 全美拉警報 雞肉蛋價恐漲

客人滑手機賴在廁所 日本百貨設螢幕提醒

聯合新聞網
京都百貨設置螢幕，提醒客人如廁時間。（截圖自maidonanews.jp）
京都百貨設置螢幕，提醒客人如廁時間。（截圖自maidonanews.jp）

許多人手機不離手，無論走到哪裡，都會忍不住拿出手機滑一滑，就連蹲馬桶時都捨不得放下手機，結果在無意間拖長如廁時間。最近就有日本業者注意到這個問題，而想到一個方法，來提醒客人「別再滑手機了」。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於京都的大丸百貨，近來紛紛在各個廁所間內裝置電子螢幕。這些電子螢幕上，會顯示著如廁的人目前已經在廁所內停留了多久，當廁所間都占滿人時，還會做出提醒。

業者表示，很多人在廁所內都會特別放鬆、滑手機，結果一不注意，就逗留過長時間，連自己都沒算過到底蹲了多久，也造成他人的不便。因此設置這個螢幕，就是提醒如廁的顧客，不要占用廁所太久。不過螢幕一旁也有提醒，如果真的肚子不舒服，慢慢使用也是沒問題的。

業者設置了上述螢幕後，在廁所逗留30分以上的客人少了64%、20分以上的少了43%、15分以上的少了29%，證明有成效，預計將在日本各地的百貨分店加裝。

網友們則紛紛表示「好幾年前就該有這功能了」、「這應該要普及」、「總是會有人在公司的廁所玩手機，甚至睡著了」、「常常碰到滑手機滑到整間廁所都沒位子還不出來」、「女生廁所很多人常常用特別久，結果本來一下子就好的人也在拖時間」、「我的身體關係很不能忍啊，每次要排隊都受不了，有這個簡直幫大忙」。

提醒客人廁所已滿的訊息。（截圖自maidonanews.jp）
提醒客人廁所已滿的訊息。（截圖自maidonanews.jp）

手機 日本

上一則

烏東衝突升高 烏內政部長遭砲擊 總統稱「不會還手」

下一則

巴西山城暴雨土石流 增至146死、含26孩童

延伸閱讀

日擬3月重啟國門 開放商務客、留學生 入境隔離縮至3天

日擬3月重啟國門 開放商務客、留學生 入境隔離縮至3天
歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起
日經：台積電將增加日本新廠投資

日經：台積電將增加日本新廠投資
日銀出手 無限額買債壓低利率

日銀出手 無限額買債壓低利率

熱門新聞

安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

送上千女性和少女給淫魔 模特兒經紀人在法獄中上吊亡

2022-02-19 19:20
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41
巴拿馬籍貨輪船Felicity Ace當地時間16日下午失火。 （取材自葡萄牙海軍 ）

滿載福斯貨輪失火漂流 裝戴逾千輛保時捷、藍寶堅尼

2022-02-17 19:50

超人氣

更多 >
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說