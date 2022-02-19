情人節尋愛 菲律賓市長給假又給錢

菲律賓市長喬伊斯發情人節約會津貼，被網友大讚。(Getty Images)

菲律賓西達沃省的自治市市長喬伊斯（Jason John Joyce）日前在臉書 公布，單身員工只要在情人節當天成功約會，不僅可以得到一天假期，更可收到2000披索（約39美元）的津貼，消息曝光，網友大讚。

香港 01報導，喬伊斯表示，只要職員提供約會相關證明，就可在情人節休假。除了送假，喬伊斯還額外提供2000披索津貼，但強調不會動用政府資金，全部是自己掏腰包埋單。

提供約會證明也不算複雜，員工可以用社交媒體或手機 訊息的截圖，證明到當天有約會或者成功約人就可以。為免他們玩得太開心忘記上班，放約會假的同事必須再提供2月15日有上班的照片，否則要退還假期及津貼。他還特別提醒，大家不應該和有伴侶或已婚人士約會。

市長助「脫單」措施被網友讚爆，喬伊斯接受當地傳媒訪問時指，「為了單身人士的幸福，這只是小事」。他坦言只是學習北甘馬磷省巴蘇德市市長達沃科（Adrian Davoco），因為對方容許市政人員在情人節休假尋找真愛，他只是多加了約會津貼以資鼓勵，員工知道後非常高興。達沃科接受菲媒訪問確認事件，稱容許單身員工請假，但前提是有人要留守辦公室。

喬伊斯透露已收到不少關於約會假的訊息，但仍未有單身同事成功提供約會證明，「有趣的是，全國各地都有人想參加計畫」。