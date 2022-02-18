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俄博物館保全上班太無聊 竟拿原子筆為名畫「開眼」

編譯周辰陽
一位第一天上班的保全因為「無聊」，竟替珍貴現代藝術畫作《三個人物》中原本沒有五官的左右兩人，畫上一對眼睛。（翻攝自LADbible）
一位第一天上班的保全因為「無聊」，竟替珍貴現代藝術畫作《三個人物》中原本沒有五官的左右兩人，畫上一對眼睛。（翻攝自LADbible）

英媒9日轉述俄羅斯藝術報（The Art Newspaper Russia）報導指出，一位第一天上班的保全因為「無聊」，就決定替一幅投保金額高達74萬英鎊（約100.2萬美元）的珍貴現代藝術畫作「加筆」，隨後遭公司開除與面臨警方懲戒。

《三個人物》畫作是俄羅斯藝術家雷波斯卡婭的作品，被莫斯科的國立特列季亞科夫畫廊外...
《三個人物》畫作是俄羅斯藝術家雷波斯卡婭的作品，被莫斯科的國立特列季亞科夫畫廊外借展覽，卻在2021年12月7日被兩位參觀民眾注意到遭人汙損。（翻攝自LADbible）

據LADbible報導，受損的畫作《三個人物》（Three Figures）是俄羅斯藝術家雷波斯卡婭（Anna Leporskaya）的作品，由俄羅斯首都莫斯科的國立特列季亞科夫畫廊（State Tretyakov Gallery）借至凱薩琳堡（Yekaterinburg）的葉爾欽中心（Yeltsin Center）展覽，卻在2021年12月7日被兩位參觀民眾注意到遭人汙損。

據報導，《三個人物》隔天就被送回國立特列季亞科夫畫廊。從俄羅斯藝術報附上原畫可見，《三個人物》均沒有五官。動手的60歲「無聊」保全據稱拿出原子筆，在左右二人的臉龐分別畫上一對眼睛。

這一位身分未曝光的保全來自一家民營保全公司，事發後已遭開除，警方則以蓄意破壞名義立案偵查，據報相關罪刑可處4萬俄羅斯盧布（約515.5美元）罰金與一年的矯正勞動刑。

報導指出，《三個人物》現正進行復原工作，損害據指可被消除。

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