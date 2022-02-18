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狄更斯神祕鬼畫符真跡 美電腦專家破解

編譯張佑生
狄更斯經常在個人草稿中使用速記法，外人無法輕易解讀。 （路透）
狄更斯經常在個人草稿中使用速記法，外人無法輕易解讀。 （路透）

英國文豪狄更斯在163年前留下了一封畫滿歪七扭八線條、活像「鬼畫符」的神秘信件，這封信終於在今年被Reddit論壇的鄉民成功破解。

狄更斯（Charles Dickens）在1859年寫下了這封被人們稱為「塔維斯托克信」（The Tavistock letter）的速記信，目前由美國摩根圖書館博物館（The Morgan Library & Museum）保存了超過一世紀，館長帕默（Philip Palmer）將其稱為館內的「不解之謎」之一。

百年來無數的學者試圖解讀這封信，但總是徒勞無功，時至今日，人們終於成功破解了大文豪的信。

狄更斯這封信以速記（shorthand）的方式書寫，這是一種不使用文字、只利用線條和簡單的符號來快速記錄語言的方法，像是許多醫生會寫的凌亂筆記其實也是速記的一種。速記必須經過轉譯，才能以正常的文字顯示。

「狄更斯密碼計畫」在Twitter發表了狄更斯210歲的生日祝福及密碼成功破解的喜訊，附圖就是「塔維斯托克信」的一部分。

狄更斯在少年時期便開始自學速記，甚至在早期的名片上為自己冠上了「速記作家」（Short Hand Writer）的頭銜。狄更斯之所以會使用速記，是因為他早期從事記者工作，需要快速記錄文字，漸漸地，他的速記方式達到了外人無法理解的境界。狄更斯更以速記家格尼（Thomas Gurney）的速寫法作為基礎，發展出一套獨特的速記法，並將之稱為「惡魔的字跡」（The Devil's Handwriting）。

最終拿到獎金的是今年55歲的美國電腦專家拜格斯（Shane Baggs），他在Reddit上的密碼破解社團中看到了這個挑戰，這個懸而未決已久的速記謎團馬上引起了拜格斯的注意，接下來他花了六個月的時間破解這封信。

有些人猜測，這封信裡可能隱藏著一些狄更斯尚未公開的作品內容，但抱持著這樣希望的人們可能會大失所望──因為這是一封寄給英國《泰晤士報》（The Times of London）的總編輯德蘭恩（John Thaddeus Delane）的抱怨信。

當時狄更斯想在《泰晤士報》上刊登新書的廣告，卻遭到拒絕，於是他聯絡了熟人德蘭恩試圖扭轉局勢。

為什麼德蘭恩看得懂這封信？學者們認為，目前博物館收藏的這封信其實是狄更斯自行抄寫的副本，而使用正常文字書寫的正本已經寄到了德蘭恩手上。

博物館 英國 圖書館

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