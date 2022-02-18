我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

「你的一顰一笑 」易主 史汀全套曲目賣環球音樂

編譯湯淑君
英國「搖滾詩人」歌手史汀。（美聯社）
英國「搖滾詩人」歌手史汀。（美聯社）

英國「搖滾詩人」歌手史汀（Sting）決定把全部歌曲版權賣給環球音樂（Universal Music），包括他在「警察合唱團」（Police）時代及單飛後創作的歌曲與錄音。知名藝人把音樂作品版權脫售給投資人既可變現，也能擁抱新世代聽眾。

環球音樂10日表示，旗下音樂出版部門已買下史汀的全套曲目，包括1980年代初高踞西洋流行音樂排行榜冠軍多時的名曲「你的一顰一笑」（Every Breath You Take），以及「羅珊」（Roxanne）、「金色田野」（Fields of Gold）等。交易價碼未公開。

近幾個月來，昔日對「嬰兒潮世代」歌迷銷售數百張專輯唱片的重量級創作歌手，包括「民謠詩人」鮑伯狄倫（Bob Dylan）、「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、保羅賽門（Paul Simon）、史蒂薇妮克絲（Stevie Nicks）和尼爾楊（Neil Young）等巨星，都紛紛把錄音專輯或/和詞曲創作曲目賣給看好音樂授權獲利展望的投資人。買方通常可取得藝人歌曲和錄音的永久使用權，可用於廣告、電影、電視節目和其他形式。

這些交易的財務細節很少揭露，但據音樂圈內專家估計，布魯斯史普林斯汀去年12月把作品給Sony Music Entertainment，可能賣到5.5億美元，而鮑伯狄倫同月與環球音樂出版集團的交易金額估計介於3億美元與5億美元之間。

英國創作型歌手史汀的真名是Gordon Sumner，曾當過英文教師，出自其手的歌詞常散發濃濃的文學味。史汀在1970年代與另外兩名歌手組成「警察合唱團」， 由他擔任主唱，且包辦詞曲創作與貝斯吉他手。該團曲風結合了新浪潮搖滾、雷鬼和爵士樂，擁有大批粉絲，2003年獲選入「搖滾名人堂」。

史汀在「警察合唱團」和單飛後的音樂演唱與創作生涯中，共贏得17座葛萊美獎肯定，其餘獎項獲獎無數。環球音樂表示，史汀銷售的專輯唱片總計已超過1億張。2019年，音樂授權公司BMI說，「你的一顰一笑」已超越「你已失去愛的感覺」（`You've Lost That Loving Feeling），躍為BMI曲目中播放次數最高的歌曲。

史汀至今仍活躍於現場演唱會，並在十餘部電影中軋一角。

在環球音樂發布的聲明中，史汀表示，希望自己的作品既能與長期歌迷保持連結，也能「引介給新的聽眾、音樂人和新世代」。

警察 投資 電影

上一則

加拿大卡車之亂燒3周 杜魯多動用緊急權力 警擬清場

下一則

人間慘劇…巴西土石流逾百死 出動冷凍貨車充當停屍間

延伸閱讀

孩子的使命

孩子的使命
「你的一顰一笑 」賣了 史汀全套曲目售環球音樂

「你的一顰一笑 」賣了 史汀全套曲目售環球音樂
冬奧／女子冰球賽中日戰 背景音樂播抗日歌曲

冬奧／女子冰球賽中日戰 背景音樂播抗日歌曲
央視春晚節目單出爐 蕭敬騰獻唱《黃河 長江》

央視春晚節目單出爐 蕭敬騰獻唱《黃河 長江》

熱門新聞

安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）和小室圭（右）去年成婚後脫離皇籍，改姓小室後隨夫婿赴美，如今卻傳出小室圭美國簽證出問題，恐將打包返日。(Getty Images)

旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

2022-02-10 09:28
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
媽媽生10個兒子後生下了女兒。圖／取自instagram

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

2022-02-09 14:50
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41
英國、挪威、荷蘭和日本等五國11日跟進美國，呼籲公民盡快撤離烏克蘭。圖為俄羅斯與白俄羅斯展開為期10天軍演。（歐新社）

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

2022-02-11 20:12

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金