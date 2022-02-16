滾燙木炭+咖啡 印尼日惹的獨特小吃文化

印尼日惹的街頭小吃名聞遐邇，將火紅木炭加入咖啡，製作成木炭咖啡，當地人稱Kopi Joss。(中央社)

印尼 中爪哇古都日惹的街頭小吃名聞遐邇，在剛泡好的咖啡 放入熾紅滾燙的木炭，這個Kopi Joss是美食 文化家推薦的首選，要體驗日惹的人情味與生活智慧，不可錯過。

Kopi是印尼文的咖啡，Joss則是狀聲詞，形容將火熱的木炭放入咖啡時發出的聲音。Kopi Joss始於40多年前街頭小販拉哈爾尤的莫名發想，無心插柳的結果，造就日惹獨特的咖啡文化。

拉哈爾尤約80歲，多年前退休回歸田園生活。他當年經營小吃攤時，大家暱稱他Lik Man，現在由他的姪女崔莉接手的Lik Man小吃攤成為日惹人都知道的Kopi Joss創始店。

崔莉表示，「當年有人力車駕駛到叔叔的小吃攤用餐，他跟叔叔說他胃不舒服，叔叔順手把旁邊的木炭放到咖啡中，當時只是好玩」，放入木炭時發出「Joss」的聲音，就說喝這杯「Kopi Joss」試看看。

崔莉說，人力車駕駛喝了Kopi Joss後就好多了，「也許因為大家口耳相傳，都想嘗試」，陸續有越來越多小吃攤跟著做，Kopi Joss就開始風行起來。

在崔莉的小吃攤，有一群Kopi Joss的忠實顧客每天下午都來報到，他們有特別的喝法，先將裝在玻璃杯的Kopi Joss蓋上有點深度的碟子，讓木炭和咖啡充分混合，再連同碟子和玻璃杯上下翻轉，眾人輪流啜飲碟子上的咖啡。

老顧客西斯沃說，他從1980年代就開始喝Kopi Joss，「其實喝起來和一般的咖啡沒什麼差別，但可幫助身體驅寒，這是喝Kopi Joss的好處。如果感覺身體『著涼』了，喝Kopi Joss很棒」。

根據美國之音印尼文網站去年11月報導，Kopi Joss使用的木炭是羅望子樹製成。曾有日惹大學化學系學生阿瑪德研究Kopi Joss，結果發現，木炭可中和、降低咖啡因。

曾是美食記者的薩法魯汀幾年前出書介紹日惹的路邊攤文化。在他的著作「歡迎來拜訪：日惹街頭小吃風味」（印尼文書名Monggo Mampir: Mengudap Rasa Secara Jogja）中，Kopi Joss是推薦首選。

薩法魯汀接受中央社視訊訪問時表示，路邊攤對日惹人來說不只是填飽肚子的地方，很多人下班後不急著回家，會到路邊攤吃沙嗲串燒、貓飯（印尼人稱nasi kucing，即紙包的米飯，份量極少，像是給貓吃的），喝點熱茶、咖啡。

他說，「路邊攤是日惹人交流生活智慧的地方」，喜歡Kopi Joss的人都說，喝Kopi Joss能消除疲勞、減緩著涼的症狀，「很多人覺得好像有點感冒了，就想到要喝Kopi Joss，特別是下雨天，回家路上都會停下來喝一杯」。

薩法魯汀說，Kopi Joss是日惹「在地文化智慧的一部分」，外來的旅客可以試著從這個角度欣賞、享受，放鬆心情、放慢腳步，就能愉快地享受日惹的魅力；如果一直糾結喝Kopi Joss對健康有什麼影響，就很難真正體驗。