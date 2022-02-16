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平均每人1天5杯 土耳其人愛喝茶世界第一

中央社
據國際茶葉委員會報告，2020年平均每位土耳其人喝掉4公斤茶葉，較前一年3.5公斤增加，蟬聯全球第一。圖為土耳其紅茶。(中央社)
據國際茶葉委員會報告，2020年平均每位土耳其人喝掉4公斤茶葉，較前一年3.5公斤增加，蟬聯全球第一。圖為土耳其紅茶。(中央社)

土耳其人打破自己保持的年人均茶葉消費量紀錄。根據國際茶葉委員會報告，在疫情肆虐下，2020年平均每位土耳其人喝掉4公斤茶葉，較前一年3.5公斤增加。

國際茶葉委員會（International Tea Committee）公布報告指出，土耳其2020年生產約27萬5000噸茶葉，悉數內銷。

黑海里澤省商品交易所負責人艾爾段告訴德米羅倫新聞社：「談到喝茶，我們世界第一。每個土耳其人一天平均喝3到5杯茶。」伊斯坦堡咖啡館經營者協會（Istanbul Kahveciler Odasi Baskanligi）主席艾爾沙辛指出，平均而言，每個土耳其人一年會喝1300杯茶，每天至少3杯，到了冬天，這數字甚至會增加到10杯。

據國際茶葉委員會，2020年平均每位土耳其人喝掉4公斤茶葉，較前一年3.5公斤增...
據國際茶葉委員會，2020年平均每位土耳其人喝掉4公斤茶葉，較前一年3.5公斤增加，蟬聯全球第一。(中央社)

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，里澤的「土耳其茶都」稱號可追溯到共和國建立後一年的1924年。為了滿足鄂圖曼帝國蘇丹阿布都哈密德二世的茶癮，1878年有人從日本引進茶籽，種植在當今土耳其西北部布爾薩省一帶。

不過黑海的環境更適合植茶，首批茶籽1918年被人在當今喬治亞西南部的巴統一帶種下。土耳其共和國1923年建國後，有人把茶籽從巴統帶到里澤，1947年建立的土耳其首家茶廠也設在里澤。

里澤居民詹瑟茲受訪時指出：「我茶癮很大，一天要喝30杯。我喜愛喝茶，沒喝到茶就會渾身不對勁。」

有人說，土耳其是「泡在茶裡的國家」，藉以形容當地飲茶風氣盛行的情況。土耳其人喝茶時一定要坐下並與人交談。對他們而言，享受喝茶過程是生活中不可或缺的養分，茶館更是重要的傳統社交場所。

2020年平均每位土耳其人喝掉4公斤茶葉，較前一年3.5公斤增加，蟬聯全球第一。...
2020年平均每位土耳其人喝掉4公斤茶葉，較前一年3.5公斤增加，蟬聯全球第一。圖為安納托利亞中部番紅花城某茶館沏煮中的大茶壺。(中央社)

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