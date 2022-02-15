8歲男童自製書偷塞圖書館架上 意外成熱門館藏

8歲男童偷塞自製書到圖書館架上。(取材自推特)

美國8歲小二生狄倫（Dillon Helbig）日前偷偷將「自製書」塞進社區圖書館 書櫃裡，最後竟成了熱門借閱館藏。

狄倫去年12月中在紅色筆記本寫下一則聖誕冒險故事，還用彩色鉛筆畫了插圖，完成後決定跟其他人分享。當他跟奶奶去圖書館時，他將這本81頁自製書放在胸前，從圖書館員身邊經過，並在奶奶沒留意時塞進兒童繪本書架上。

狄倫說自己未經許可偷放書「很皮」，但他認為結果「超酷」。

狄倫稍後跟41歲的媽媽蘇珊坦承，他將這本名為「狄倫·赫爾比格的聖誕歷險記」、作者為「狄倫本人」的自製書塞進圖書館書堆裡。 母子倆兩天後去原位找筆記本，竟發現不見了。狄倫詢問圖書館員，是否有人找到筆記本，還請他們不要扔掉。

圖書館經理哈特曼（Dillon Helbig）笑說：「狄倫的書太特別了，不可能丟掉。」哈特曼和幾位同事發現了狄倫的書，讀了主人翁狄倫的冒險故事：「放爆炸星星在聖誕樹上，一路到北極……，」他們覺得內容很有趣。哈特曼還念這本書給他6歲兒子聽，兒子樂不可支表示這是他聽過最有趣的故事之一。

哈特曼誇讚狄倫有自信又大方，想跟人分享故事：「他真誠希望其他人能享受他的故事。他是圖書館使用者，知道共享書籍的方法。」

看過狄倫書的圖書館員都同意這本書雖然不夠正式，但內容品質很高又有趣，值得收藏，所以哈特曼取得狄倫同意，讓他們在書上貼條碼列入館藏。

這本書現在被分到兒童、青少年和成人圖畫小說 類別底下，圖書館還頒發最佳青年小說家Whoodini獎給狄倫以資鼓勵。

蘇珊稱狄倫非常有創造力，想像力不斷發展，「他常想出驚人的冒險故事，我們只是附和著他。」

當地新聞台披露狄倫的故事後，至1月底已有55人預約等著借這本書。若一本書等候預約名單很長，圖書館通常會買額外副本，但狄倫的書絕無僅有，圖書館與蘇珊討論未來可能會製作一個「狄倫·赫爾比格的聖誕歷險記」電子書版本。

狄倫透露自己目前正創作「狄倫·赫爾比格的聖誕歷險記」續集，內容將提到赫爾比格家聖誕節 出遊發生的故事，狄倫的狗羅斯提（Rusty）這次也將成為故事主角。狄倫另外還在寫一本關於壁櫥會吃夾克的書。