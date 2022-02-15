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她被困暴風雪14小時上網求救 8旬翁走半小時救3車人

綜合報導
80歲翁勇穿過暴風雪緊急救援3車人。（影片截圖）
80歲翁勇穿過暴風雪緊急救援3車人。（影片截圖）

加拿大女性玟各（Shannon St. Onge）日前晚上駕車時，在暴風雪中迷路了。她透過社群平台求援，當地一名80歲退休老翁穿過暴風雪，救出她和另兩輛同樣受困車中的人。玟各說老翁帶他們到他家，她停好車後，就給對方一個大大的擁抱，「我感動得哭了，非常感激。」

加拿大第一民族大學（First Nations University of Canada）財務主任玟各表示，當時她只是要開車去辦公室簽一張支票，認為很快就能完成，她雖然知道暴風雪將至，但評估自己能順利開車往返後就出門了。豈料仍受困在一片雪白世界中14小時。

玟各提到：「能見度很低，沒辦法開更遠，太危險了。」她停好車打911求援。對方建議她靜待暴風雨通過，但她擔心想著：「油箱裡的油能撐到早上嗎？萬一我被另一輛車撞了怎麼辦？萬一我睡著，排氣管被堵了怎麼辦？萬一我根本回不了家怎麼辦？」

玟各後來想到用Google地圖定位自己的方法，並在所處社區臉書頁面上發布自己的位置。其中一名成員搜尋到她的位置，便私訊跟她說：「我認識（住在你停車位置附近）那個家庭。給我你的電話號碼，我來聯繫那個家庭。」

玟各輾轉聯絡到該家庭80歲退休老父布維爾（Andre Bouvier Sr.）後，布維爾決定出門幫助她。

布維爾試著駕駛他的拖拉機，但無法發動。於是他拿起LED手電筒整裝出發，在狂風暴雨中走了大約半公里，尋找玟各的車。布維爾知道，只要他走在道路上就能找到她的車。

布維爾想起當時情景，直呼狂風讓他最難受，「走到一半，我不得不拿手套擋在眼前。」所幸最後平安找到玟各的車，而且布維爾很驚訝地發現，玟各的車旁還停著另兩輛受困的車。

布維爾帶著七名被困暴風雪的人回他家，讓他們住了一晚。玟各指出：「他們請我們吃東西，和我們一起笑，還給我們毯子、枕頭和一個溫暖的地方讓我們閉目養神幾個小時。」

布維爾認為自己的善舉沒什麼值得讚許，他說：「每個人都會做一樣的事，你想都不會想就會去做。」

暴風雪 退休 加拿大

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