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綠化有成 曼谷髒臭運河變城市新地標

中央社
曼谷市政府近年來致力於城市綠化工程，最新的指標是位於市中心金融區的鐘那席運河公園，靈感來自於韓國首爾的清溪川公園。(中央社)
曼谷市政府近年來致力於城市綠化工程，最新的指標是位於市中心金融區的鐘那席運河公園，靈感來自於韓國首爾的清溪川公園。(中央社)

曼谷市政府近年致力城市綠化工程，最新指標是位於市中心金融區的鐘那席運河公園，靈感來自南韓首爾的清溪川公園，曼谷市政府希望讓鐘那席運河公園成為曼谷新的城市地標。

昭披耶河穿越的曼谷，在過去是一個以水路運輸為主的城市，許多大大小小的運河更是曼谷的招牌景致，但隨著陸路交通發達，許多運河失去交通運輸作用，加上缺乏整治，不少運河變得髒亂。

曼谷市政府近年來努力整治運河，並開發周邊地區，期望打造各種親水公園和設施。例如斥資2億7500萬泰銖整治的翁昂運河（Klong Ong Ang）步行街就獲得聯合國亞洲城市景觀獎。

而曼谷市政府最新的指標工程是位於市中心沙通區（Sathorn）的鐘那席運河公園（Chong Nonsi Canak Park），靈感來自於南韓首爾的清溪川公園。

曼谷市政府預計耗資總價9億8000萬泰銖整治鐘那席運河，原來污濁又臭氣沖天的運河在清淤工程後已有改善，工程的下一步將把水抽進污水處理廠，處理過的水會再抽到鑾比尼公園（Lumpini Park）使用。根據完整規畫，沿著運河的鐘那席公園將有約4.5公里長的步道，一路從沙通區延伸到靠近昭批耶河的拉瑪三路（Rama 3）。

曼谷市政府希望讓鐘那席運河公園成為曼谷一個新的城市地標，並改變城市景觀，讓曼谷成為一個更親民、更綠化的城市。

南韓 步道 聯合國

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