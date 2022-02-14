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癱瘓人士福音 「脊椎植入電極」助3患者再次走路

編譯張君堯
一名男子在2017年的一場摩托車事故中導致下半身癱瘓，不過近日醫生在他的脊椎植入「電極」並重新活化他的肌肉後，該男子目前已經恢復行走能力。(歐新社)
一名男子在2017年的一場摩托車事故中導致下半身癱瘓，不過近日醫生在他的脊椎植入「電極」並重新活化他的肌肉後，該男子目前已經恢復行走能力。(歐新社)

一名男子在2017年的一場摩托車事故中導致下半身癱瘓，不過近日醫生在他的脊椎植入「電極」並重新活化他的肌肉後，該男子目前已經恢復行走能力。

衛報報導，男子羅卡蒂（Michel Roccati）在撞斷脊髓後，失去雙腿的所有感覺和運動能力，如今他卻可以透過平板電腦無線控制的電極刺激站立和行走。羅卡蒂使用該設備作為他日常訓練和康復的一部分，以幫助加強他的肌肉和保持健康，他坦言「現在這是我日常生活的一部分」。

研究小組表示，這種電子植入物，幫助羅卡蒂和另外兩名分別為29和41歲的患者站立、走路、騎自行車，甚至在游泳池中踢腿，這提高人們對小型植入設備可以幫助癱瘓患者的希望。

該系統由位於洛桑的瑞士聯邦理工學院的神經科學家庫爾亭（Grégoire Courtine）和洛桑大學醫院的神經外科醫生布洛（Jocelyne Bloch）開發，將柔軟、靈活的電極安裝在脊髓神經的頂部，電極將電脈衝傳送到控制腿部和軀幹不同肌肉的脊髓神經，這些脈衝由平板電腦上的軟體控制、可以發出特定動作的指令。

該設備幫助包含羅卡蒂在內的三名患者在手術後的數小時內成功站立，隨後經過三到四個月的練習和培訓，他們的表現有所改善。庫爾亭表示：「多虧這項技術，我們已經能夠針對脊髓損傷最嚴重的人進行治療」。

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