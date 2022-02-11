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法女推共享冰箱 食物不浪費 政府也響應

中央社
杜尼亞．梅布杜（左二）與母親瑪麗卡．梅布杜（右一）在餐廳外設置「共享冰箱」。附近餐廳負責人拉札（左一）表示，這樣的機制應該普及全國。（中央社）
杜尼亞．梅布杜（左二）與母親瑪麗卡．梅布杜（右一）在餐廳外設置「共享冰箱」。附近餐廳負責人拉札（左一）表示，這樣的機制應該普及全國。（中央社）

法國女孩杜尼亞2017年創立法國第一個「共享冰箱」，讓商家和民眾在冰箱內放置剩餘食物，提供有需要的人免費拿取，促進社會連結。全法國已有80個冰箱，政府也開始響應。

發起人杜尼亞．梅布杜（Dounia Mebtoul）2017年在倫敦看到了共享冰箱，也讀到關於全球類似行動的文章，便於同年6月在自己和母親共同開設的餐廳外，啟動法國「共享冰箱」計畫。

杜尼亞表示，目前全球三分之一的食物被丟棄，法國每年有約1000萬噸食物遭浪費，同時卻有930萬人生活在貧窮線之下，情況失衡。

「共享冰箱不僅增進地方互助，也減少食材浪費，且在受益者、商家與提供者之間創造了許多社會連結。它建造了某種關係網，就是鄰里互助」。

杜尼亞表示，捐贈者主要為附近居民、商家、協會，有的是餐廳結束營業後會提供當天剩下的菜品；有的則是民眾假日出遊前會捐出冰箱剩下的食物。

杜尼亞指出，平均每天會有70位左右來共享冰箱拿食材，這些受益者來自各個不同族群，有退休人士、人口眾多的家庭、學生、街友以及單親家庭等。而且與預想不同，難民並非主要受益者，更多的是法國本地人。

共享冰箱的概念近年來逐漸發酵，之前有學生在網上聯署「一城市一冰箱」的請願，且蒐集到5萬3000多人連署，全法已經有80個共享冰箱。如今計畫不僅獲得企業出手相助，也引起政府重視。

杜尼亞表示，疫情爆發後，共享冰箱的角色更顯重要。因自2020年3月第一波封城後，受益者人數多了變為3倍，因為封城使得許多人陷入困境，越來越多人失去工作，他們寧願把錢拿去繳房租，以免淪落街頭，卻不幸沒有足夠的錢吃飯。

杜尼亞說，由於食物幾乎很快就會被拿走，從來都不會有食物剩下。

附近餐廳負責人拉札（Noé Lazare）表示，「很開心鄰里間有共享冰箱，若晚上有沒賣完又無法久存的食物，與其丟棄，不如給予」。

杜尼亞開心指出，從第一波封城起，便開始接到法國各城市市政府主動聯繫，希望出資設置冰箱，並詢問設置共享冰箱的作法。

她很希望繼續推廣這個民間互助行動，同時強調，政府與非政府組織在協助弱勢族群與提供特殊民眾食材上也很努力，「我們的行動只是補強，並無法代替他們」。

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