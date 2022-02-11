菲律賓8歲街童沒出生證明 點心舖助取得

馬尼拉8歲街童安吉爾直到2021年才取得出生證明可以上學讀書。圖為安吉爾（中）和其他街童在點心小舖Popburri幫助下，搬到南甘鄰省生活。（中央社）

菲律賓大馬尼拉地區8歲街童安吉爾（Angel）在當地一家點心小舖幫助下，直到去年9月取得出生證明才上學讀書。安吉爾的故事曝光後獲大量轉傳分享，感動數萬網友。

位於馬尼拉都會區奎松紀念圓環的點心小舖Popburri主要販售冰棒和墨西哥 捲餅，但它最著名的不是餐點，而是這家小舖幫助馬尼拉街友重生與度過COVID-19疫情 難關的努力。

Popburri一則貼文去年9月在臉書 獲得數萬菲律賓網友按讚分享。

這則貼文寫道：「安吉爾剛拿到她這輩子第一張出生證明，我們非常興奮能在她8歲時讓她進入幼兒園！朋友們，你們不知道我們克服多少困難才拿到這張紙，這個勇敢的女孩與我們相遇時無家可歸，也沒有任何需要的身分資料。今天，我們真的要慶祝。名副其實地，為出生而奮戰。」 菲律賓南部施亞高島（Siargao）希望學校負責人拉巴卡說，菲國弱勢民眾沒有出生證明，無法取得身分證明文件的情況相當普遍。圖為施亞高島弱勢家庭孩童。（中央社）

配合這則貼文的是街童安吉爾拿著出生證明，臉上綻放略帶羞澀笑容的照片。

Popburri店經理伊巴尼斯（María Camille Dowling Ibanes）說，Popburri原本的位置離現在的店址約5分鐘路程。由於晚上常有賣剩的墨西哥捲餅和麵包，他們會分送食物給附近街友，也時常與街友們接觸。

她說：「我們在2020年3月18日遇到安吉爾，她和父親及妹妹睡在我們提供的庇護所。她現年8歲，還沒有上學。她去過幾次日間托育，她以為那是學校，其實並不是。」

伊巴尼斯說，安吉爾不能上學的主因是沒有出生證明。根據菲律賓法規，要申請出生證明，必須知道父母名字、當事人出生地，並出示兩名無利害關係人的宣誓書。這兩個人必須能證實當事人身分，還不能是他們的家庭成員。

她表示，光是滿足最後這項條件，對多數街友來說就難如登天。另外，「我們大部分案主不知道他們母親的名字或母親是誰，或者不知道父親的情況。他們之中很多人不知道自己在哪裡出生」。

她表示，經過一年努力，他們才協助安吉爾取得出生證明，安吉爾的妹妹也申請到了，兩人現在都在幼兒園上學。「她（安吉爾）欣喜若狂。她真的是很棒的孩子」。