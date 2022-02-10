庫克船長的奮進號找到了？美澳專家各執一詞

澳洲專家宣布找到庫克船長指揮的「奮進號」安息之地，旋即被合作的美國單位打臉稱「為時過早」。圖為「奮進號」其中一個複製品的資料照片。（美聯社）

英國 的庫克 船長1770年4月指揮「奮進號」（HMS Endeavour）抵達現今澳洲 東南岸，並在植物學灣（Botany Bay）登陸。儘管這艘三桅帆船是第一艘抵達澳洲東岸的歐洲船艦，卻於美國獨立戰爭期間遭鑿沉，確切地點則始終不明。BBC報導，澳洲的專家日前宣布已經找到「奮進號」的最後安息之地，旋即被合作的美國單位打臉稱「為時過早」。

「奮進號」1768年8月自英國普利茅斯（Plymouth, Englan）出發後，在南太平洋周邊航行多年，如1769年觀察金星凌日與抵達紐西蘭，1770年來到澳洲與登陸植物學灣等。但不同於庫克船長揚名於世，「奮進號」返英後大致上遭到遺忘，改裝為海軍運輸船後多次往返福克蘭群島，1775年出售給民間公司，在美國獨立戰爭期間重新受雇為運兵船，最終於1778年被鑿沉以封鎖羅德島的納拉甘西特灣（Narragansett Bay）。

儘管如此，「奮進號」對澳洲仍別具意義。澳洲國家海事博物館（ANMM）日前於雪梨宣布，美國羅德島紐波特港（Newport Harbour）附近的一艘沉船已獲證實為「奮進號」。

ANMM董事兼執行長桑普生（Kevin Sumption）表示，「我很滿意，這是澳洲海洋史最重要及最有爭議船舶之一的最後安息地點。在我感覺能做出這個決定前，謎題的最後部分必須得到確認。根據檔案及考古證據，我確信這就是『奮進號』」。

然而，跟ANMM合作研究多年的羅德島海洋考古計畫（RIMAP）不久之後也發出聲明，指ANMM報告「奮進號」位置已經得到確認的說法是「為時過早」，同時指控ANMM違反兩個組織之間「關於這一研究的進行，及其結果將如何與公眾分享」的合約。

RIMAP執行董事阿巴斯（Kathy Abbass）指出，目前沒有找到無可辯駁的資料證明雙方正在研究的沉船遺址就是「奮進號」，也還存在著「眾多未解的問題可能推翻這樣一個確認」，並強調「當研究完成了，RIMAP將在自己的網站發布合法的報告」，還諷刺「結論將受到適當科學程序的推動，而不是澳洲的感情或政治」。