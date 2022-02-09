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女運動員舉重167公斤槓鈴失手 手臂骨折斷險刺出皮膚

綜合報導
美國35歲舉重選手深蹲時，不慎遭沉重的槓鈴折斷手臂。（翻攝自TikTok）
美國35歲舉重選手深蹲時，不慎遭沉重的槓鈴折斷手臂。（翻攝自TikTok）

凡事切記要量力而為！美國35歲女舉重運動員瑪茶朵（Robyn Machado）因舉重導致骨折的影片近日再於網上瘋傳，她兩年前挑戰負重369磅（約167公斤）深蹲時，手臂支撐不住槓鈴的重量，槓鈴從其背部滑落，手臂骨硬生斷裂，她目睹「一條骨試圖刺穿皮膚」，嚇得尖叫起來，幸好後來經治療後已無大礙。

根據英國太陽報報導，瑪茶朵受訪時表示，她舉重20多年來，從沒試過骨折。但意外沒人預計到，她2020年3月在TikTok上傳舉重意外骨折的影片，驚嚇畫面引來逾2000萬次點擊。

在影片中，瑪茶朵嘗試挑戰負重369磅深蹲，惟手臂支撐不住槓鈴的重量，槓鈴從其背部滑落，手臂骨應聲斷裂，她嚇得尖叫起來，鏡頭同時劇烈晃動，看得出拍攝者亦十分驚慌。

@powerlifting_portagee Reply to @msmikle06  I refuse to watch the video but I think this is when it broke 🥴 #powerlifting #bonebreak #foryoupage #injury #whoopsie #gymfail ♬ original sound - powerlifting_portagee

瑪茶朵憶述，她當時聽到清脆的斷裂聲，第一個想法是「天啊，槓鈴斷了」，直到她瞥一眼手臂，「看到一條骨頭試圖刺穿皮膚」，她瞬間驚呆並尖叫起來。她指出，當時並沒有任何痛感，可能因身體正分泌大量腎上腺素。瑪茶朵被送往醫院，經X光檢查，發現左手前臂橈骨骨折，醫生為她鑲了一塊鋼板和八粒鋼釘，約八周後骨頭才癒合。

瑪茶朵表示，她以前曾試過舉更重的槓鈴，在準備比賽期間，能持續舉起380至395磅（約172至179公斤）的槓鈴，但事發當日，放槓鈴的架對她來說有點太高，而且她當時感到壓力，又因腎上腺素飆升太興奮，想快點完成挑戰，因而出事，她分享影片是想提高大眾對舉重安全的意識。

瑪查朵前臂橈骨斷裂，險些插出皮膚。（翻攝自TikTok）
瑪查朵前臂橈骨斷裂，險些插出皮膚。（翻攝自TikTok）

運動員 英國 TikTok

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