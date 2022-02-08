疫情期間找樂子 哥倫比亞「顛倒屋」體驗天旋地轉

哥倫比亞小鎮瓜塔維塔一棟「顛倒屋」日前落成，不只天花板與地板上下顛倒，就連家具和各種室內陳設也都上下顛倒，吸引防疫解封後要找樂子的遊客一探究竟。(路透)

哥倫比亞小鎮瓜塔維塔（Guatavita）一棟「顛倒屋」日前正式落成，不只天花板與地板上下顛倒，就連門窗、床鋪、梳妝台、盥洗設備和各種室內陳設也都上下顛倒，成功吸引防疫 解封後要找樂子的遊客一探究竟。

瓜塔維塔距離哥倫比亞首都波哥大不遠，這棟「顛倒屋」則是由屋主紹爾（Fritz Schall）設計與打造。屋內乍看之下彷彿違反地心引力的法則，可見遊客在天花板上或站或坐，各式家具則固定在他們的下方，但其實一切都是上下顛倒，讓大人跟小孩可以靠著想像力擺出各式各樣姿勢，拍出一張張獨樹一格的紀念照。

「顛倒屋」屋主紹爾是奧地利人，跟家人定居哥倫比亞多年，2015年帶著孫子們回老家旅行時見到一棟類似的房子，因為當時玩得很開心，就想在哥倫比亞也蓋一棟顛倒屋。(路透)

路透報導，紹爾是奧地利人，跟家人定居哥倫比亞多年，2015年帶著孫子們回老家旅行，在因斯布魯克（Innsbruck）附近見到類似的房子，因為他們玩得很開心，就想到要在哥倫比亞也蓋一棟「顛倒屋」。

紹爾表示，當他開始興建「顛倒屋」時，每個人看向他的目光就如同見到一個瘋子，也不相信他提出的計畫，「我說，『我要造一棟顛倒屋』。他們跟我講，『好喔，先生。當然了，加油』。要找家具、擺飾跟浴缸的時候，就會發生這種事，看著其他人的反應變得很有趣」。

哥倫比亞小鎮瓜塔維塔一棟「顛倒屋」日前落成，不只天花板與地板上下顛倒，就連家具和各種室內陳設也都上下顛倒，吸引防疫解封後要找樂子的遊客一探究竟。(路透)

儘管新冠疫情 讓施工有點困難，但「顛倒屋」總算在1月初完工揭幕。對於厭倦疫情和封城 及限制行動等防疫措施的遊客來說，紹爾的顛倒屋提供些許的解脫。遊客古特瑞斯（Lina Gutierrez）告訴記者，「我們已經擺脫疫情跟封城，這裡有助人們享受片刻的放鬆」。