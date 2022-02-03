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西方大吉變大凶 越南人不愛7

中央社／河內2日專電
越南河內，民眾在新春市集選購燈籠。(美聯社)
越南河內，民眾在新春市集選購燈籠。(美聯社)

每個國家與民族對於數字都有一定偏好，彼此對數字的寓意與解讀可能天差地遠。越南人將農曆7月視為諸事不宜的鬼月，西方的Lucky 7飄洋過海到越南成了「大凶」。

越南深受中華文化影響，很多風俗與華人文化相同，對於數字的迷思有些和華人文化一樣，有些則不同。越南民眾非常忌諱一些不吉利的數字，在購物、買車或選購電話號碼等生活大小事上，都會盡量避免。

越南人不喜歡的數字包括4、7、13、49、53、78。

以4來說，因為4的漢越發音為tứ，和死（tử）的發音相近，長期以來越南人將4視為不吉利的數字，並且在一些特殊場合中刻意迴避。

7在越南則沒有Lucky 7的寓意，反而是一般人最想迴避的數字，理由在於7的漢越發音為thất，意思是「失去」或「損失」，導致民眾對7敬而遠之。此外，農曆7月是鬼月，這也是7不受歡迎的原因之一。

而越南人對13的恐懼是從西方文化傳入的。數字13代表背叛、厄運與不吉利。在越南文化中，13常被迴避，例如許多大樓沒有13樓、交通工具或歌劇院沒有第13排座椅、商家迴避在13日開業等。

越南民間常說「49未過，53已到」，揭示這是人們最容易遇到災難的時間段。民眾普遍認為，在這期間做事容易失敗、財富消散，還會遇到健康或生命的災難。民眾若領到4953的車牌，甚至會考慮廉價出售車輛。

至於78這個數字也不討喜，原因在於78漢越發音為thất bát，thất bát也是一個詞彙，意思是「損失」。做生意的人對這個數字非常忌諱，認為只要與78這個數字牽扯到，生意肯定會失敗。

那麼越南人喜歡哪些數字呢？選擇2、3、6、8、9可以避免誤觸地雷。

以2來說，通常代表「發芽」與「和諧」，因此民眾家中裝飾品總是成對置放。而數字3在佛教文化中代表佛，民眾拜拜時都用3炷清香。

至於8向來被認為是最幸運的數字，能帶來好運和財富，具有繁榮、成功的意涵，民眾願意為帶有數字8的電話號碼支付更多費用，也喜歡住在8樓。數字6則代表財祿與順利。數字9代表長壽、永恆與完美。

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