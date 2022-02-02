河邊捉蟹遇死劫 男遭鱷魚吞下肚

印尼一名男子到河邊捕蟹，卻成了鱷魚的「頭號獵物」，不幸遇難喪命。示意圖／Ingimage

印尼一名男子上個月20日到河邊捕蟹，不料卻成了鱷魚的「頭號獵物」，慘被活吞下肚。男子被攻擊後失蹤數小時，隔了一天村民才終於逮到「事件真兇」，從長達7公尺的大鱷魚腹中找到該名受害男子，「剖腹取屍」的畫面也因此曝光。

根據《印尼之聲》報導，30歲的尤塔（Damianus Yauta）於1月20日時到一河邊補螃蟹，該地區的河流大且寬，有許多螃蟹、蝦及魚在此棲息，周邊還有茂密的紅樹林，進而成為鱷魚最好的生存區域。隨著捕撈魚獲的民眾增加，鱷魚的生長環境也受到破壞，進而埋下悲劇的種子。

那天，尤塔捕完螃蟹後，在河邊整理當天的收穫，豈料卻因此給了鱷魚最好的進攻機會，尤塔在岸邊遭鱷魚攻擊，當場被吞入肚中，自此沒了消息。尤塔的家人等不到他回家，立刻通報搜救單位請求搜索，一大夥人直到21日才終於找到「殺人兇手」，是一隻身長7公尺的大鱷魚，也在周邊發現了尤塔殘缺的肢體。

由於尋獲的肢體並不完整，社區經討論後決定「剖腹取屍」，將大鱷魚的腹肚剖開，順利從找回尤塔剩餘的屍塊，並將其交還給家屬，進行後續的喪葬手續。

憾事發生後，當地仍有不少民眾不顧生命安全，冒險到該河流捕撈漁獲。報導中也指出，由於該處有許多鱷魚棲息，村民多認為這是「最好的狩獵場」，因鱷魚的皮與肉市場價值相當高，而讓不少人願意鋌而走險。