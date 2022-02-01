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擺脫父權癡迷 英推新法禁止驗貞操、重建處女膜

徐榆涵
英國政府將禁止處女膜重建手術與貞操測試，並將其定為刑事犯罪。示意圖。(Getty Images)
英國政府將禁止處女膜重建手術與貞操測試，並將其定為刑事犯罪。示意圖。(Getty Images)

英國政府計畫禁止處女膜重建手術與貞操測試，並將其定為刑事犯罪，護理和心理健康國務部長基根（Gillian Keegan）表示，政府致力於「保衛英國的弱勢婦女和女孩」。

BBC報導，英國政府去年底承諾儘早立法禁止處女膜重建手術。現在醫療保健法案已增訂一項修正法案，規定「幫助或教唆他人」執行處女膜重置手術是非法行為，最高面臨五年監禁。此外，將女性帶到海外進行手術也屬刑事犯罪。

英國許多診所可提供處女膜重建服務，費用約在1500至3000英鎊間。此手術使用陰道的組織來修復處女膜，讓女性可以恢復「童貞」狀態。

世界衛生組織（WHO）表示，處女膜的狀態與有無性行為無關。女性的處女膜可能因這種原因撕裂，包括運動或使用衛生棉條等。

WHO指出，處女膜重建與重視童貞的保守文化有關，世界上至少有20個國家有貞操測驗的紀錄，會以侵入性方式檢查處女膜是否完好無損。

一名曾被強暴的女子艾莉納（Aleena）表示，多年來面臨家人的壓力，被要求接受處女膜重建手術，她感到很孤獨，如果不照做就會感到很內疚，帶給她相當沉重的負擔，但她表示，拒絕接受手術，為了逃避這種情況，她嫁給了一個不在乎她處女膜不完整的人。

艾莉納說，對自己的決定感到很自豪，「我知道我做出了正確選擇，我知道我父母說的一切都是為了壓力和他們的榮譽」。

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