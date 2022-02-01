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影／太驚人… 網紅媽懷3胞胎 孕肚大到「像冬瓜」

周辰陽
丹麥媽媽米雪拉在Instagram以圖文詳實記錄自己懷孕35周的過程，也因為她懷上的是三胞胎，一系列「獨特」的孕肚照片讓眾多粉絲吃驚到說不出話來。（取材自Instagram）
丹麥媽媽米雪拉在Instagram以圖文詳實記錄自己懷孕35周的過程，也因為她懷上的是三胞胎，一系列「獨特」的孕肚照片讓眾多粉絲吃驚到說不出話來。（取材自Instagram）

丹麥一名女子在Instagram以圖文詳實記錄自己懷孕35周的過程，也因為她懷上的是三胞胎，一系列大到像冬瓜的孕肚照片讓眾多粉絲吃驚到說不出話來。

LADbible與每日郵報報導，定居丹麥首都哥本哈根的網紅媽媽米雪拉（Michella Meier-Morsi）跟先生馬克之前已育有兩名女兒，日前經由剖腹產喜迎三胞胎兒子查爾斯、西奧多與加百利（Charles, Theodore and Gabriel）。

米雪拉的兩名女兒及三胞胎弟弟。（取材自Instagram）
米雪拉的兩名女兒及三胞胎弟弟。（取材自Instagram）

據報導，當米雪拉還在懷孕時，就以分享一支展示自己的不尋常孕肚短片而暴紅。從這支剖腹產前一天發布的影片可見，雖然米雪拉雙手捧起大到不尋常的孕肚時顯得有些吃力，但她仍對著鏡頭開心地炫耀。

米雪拉展示孕肚的短片在TikTok同樣引發轟動，網友對她的身形深感震驚。有網友表示，「這太狂了，女人就是不可思議，但我的天哪，背痛啊」。另一位網友讚道，「我無語了！親愛的，妳是一位超級英雄！」。還有一位網友留言說，「我無話可說了…但RESPECT」。

在Instagram擁有26.5萬跟隨者的米雪拉表示，自己對剖腹產的前景感到「害怕」。她在更新近況的貼文寫到，自己經歷最狂野的36小時，休息時間很少，但一想到原來的四口之家將一口氣擴充成七口之家，就覺得「內心充滿幸福與愛」。

米雪拉在隨後的貼文分享分娩10天後的產後胃部照片，並且談到身體在懷上三胞胎後受到什麼樣的影響，「它已經明顯變得比較小了，但是很重又超痛。剖腹產並不麻煩，除非我不得不咳嗽、打噴嚏或嘔吐」。米雪拉告訴網友，三胞胎都狀況良好，儘管自己不太舒服又「對觸摸超敏感」。

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