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「貓爬式」爆紅…衝浪貓天生好手 網讚：萬中選一

聯合新聞網
不少網友被Hokule'a衝浪的英姿及肉球圈粉。（取材自Instagram）
不少網友被Hokule'a衝浪的英姿及肉球圈粉。（取材自Instagram）

如果說有貓咪超愛玩水，還精通游泳和衝浪，你相信嗎？在夏威夷就有一隻白底虎斑貓「Hokule'a」，不但會跟著主人一起洗澡，甚至還喜歡爬上衝浪板，看準時機跳下水游泳秀一波。精湛的「貓爬式」讓不少網友看了瞪大眼睛，完全是萬中選一的貓咪。

Hokule'a和主人一起衝浪的模樣。（取材自Instagram）
Hokule'a和主人一起衝浪的模樣。（取材自Instagram）

動物Youtube頻道The Dodo近日分享一段三分多鐘的影片，一隻名叫Hokule'a的貓熱愛水上活動，到海邊衝浪、跳水完全都難不倒牠。Hokule'a最初是由飼主艾莉莎Alessia與派特Pat在動物救援組織領養來的，剛到家時非常害羞，喜歡躲在床下等每個角落。一段時間後關係迅速增溫，就連洗澡也會跟著進浴室，「充滿好奇並跳進浴缸裡」。

兩人也陸續發現Hokule'a非常享受淋著滂沱大雨，還會跳上滑水道衝進游泳池裡，並自己游上岸。某天他們靈機一動帶Hokule'a一起到沙灘，一個完全沒有人、風平浪靜的海邊，發現牠似乎天生就會游泳，而且游得非常棒。

派特也拿出隨身攜帶的衝浪板，試探性的把牠放在板子最前端，並且稍微划動讓衝浪板向前推動，此時的Hokule'a神情也樂在其中，絲毫沒有一點恐懼。牠也能憑自己的力量跳下水，朝著艾莉莎所在的位置前進。兩人也為Hokule'a在衝浪板上做了一個專屬座位，讓牠可以更安穩的待在上頭，享受水上活動。

影片下方留言驚呼連連，紛紛表示「可以牽繩遛貓已經是一大奇蹟」「萬中選一的貓」「水中划動的貓掌萌翻了」「貓的生活比我還精彩」。除了YouTube上的影片，Hokule'a也有自己專屬的IG帳號，紀錄更多牠的游泳英姿。

游泳 夏威夷

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