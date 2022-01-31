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寵物不落地…飼主闖關 紐約地鐵出現「4腳袋」

聯合新聞網 
紐約地鐵現行規定「寵物不落地」，飼主們為了帶愛犬上車絞盡腦汁。(取材自臉書)
紐約地鐵現行規定「寵物不落地」，飼主們為了帶愛犬上車絞盡腦汁。(取材自臉書)

紐約地鐵現行規定「寵物不落地」，想上車必須先把寵物裝進容器，讓大型犬飼主傷透腦筋。國外臉書專頁近日發出一組圖片，飼主們為了帶愛犬上車絞盡腦汁，出現許多看似遊走規定灰色地帶的行為，圖片曝光後讓不少人讚嘆「果然沒讓人失望」。

紐約地鐵最初禁止所有遊客攜帶寵物上車，不過在2016年10月放寬規定，只要裝在容器內並確保不會影響其他乘客，毛孩就能搭乘地鐵，導盲犬則不在此限。臉書粉專Craft To Life分享一組照片，不少飼主為了符合「裝在容器」的規定，紛紛把愛犬塞在包包、袋子等處。更有飼主直接把IKEA購物袋挖洞，讓狗兒的四隻腳踩在地上，似乎已違反規定。

不僅柴犬、米格魯等，圖片中也出現黃金獵犬、哈士奇等大型犬被塞在包包的模樣。有些僅露出一顆頭，更多則是撲在主人背上或是被抱起。除了正規寵物包，圖片中可見不少都是隨身帆布袋、後背包，甚至讓IKEA購物袋也搶足了版面。

然而不是每個飼主都那麼幸運。先前曾有一名飼主把愛犬裝進麻布袋，但四隻腳懸空試圖闖關，不過列車進站後卻被拒絕上車。列車長不斷表示「這不是一個袋子」，雖然飼主持續溝通，但最後列車仍開走，飼主和狗兒只好目送其他乘客離開。

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