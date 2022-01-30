羨慕住歐洲千年古堡？他曝辛酸：連披薩都不肯外送

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聯合新聞網
倫敦旅遊熱門景點「倫敦塔」，一座有將近1000年歷史的城堡。（取材自臉書）
倫敦旅遊熱門景點「倫敦塔」，一座有將近1000年歷史的城堡。（取材自臉書）

英國喜劇演員湯姆霍頓（Tom Houghton）從疫情開始後就住在倫敦旅遊熱門景點「倫敦塔（Tower of London）」，這是一座有將近1000年歷史的城堡，但他分享住在城堡裡，訂披薩是一件很困難的事。

他常在TikTok分享住在城堡的生活，他最近說，住在倫敦塔要訂外賣是一件很困難的事，沒有餐廳會相信真的有人住在這座城堡裡，他也開玩笑，其實有很多人住在這邊，只是他們在400多年前就去世了。

網友紛紛留言「你一定很難過，住在豪華的塔卻沒有披薩吃」、「你真的住在那邊？不是胡扯？」、「希望你拿到披薩了」、「我女兒的學校將會去那邊，到時候再幫你帶披薩」。此外，他也在留言區分享「常常有旅遊團經過我家」。

@honourabletom

They never believe that I live there!

♬ original sound - Tom Houghton

他曾在TikTok說，他爸是前英軍首長並被指派到倫敦塔擔任治安官，在2016年成為倫敦塔居民。他表示，為了在疫情時期在倫敦找工作，他搬進倫敦塔與父親同住以節省房租，但會在疫情結束、劇場重新開演與財務穩定後搬出去。

倫敦塔是位於倫敦市中心泰晤士河北岸的一座城堡，又名為「女王陛下的宮殿與城堡，倫敦塔」，倫敦塔曾作為堡壘、避難所和監獄等。1988年被列為世界文化遺產。

英國喜劇演員湯姆霍頓住在倫敦塔中。（取材自TikTok）
英國喜劇演員湯姆霍頓住在倫敦塔中。（取材自TikTok）

疫情 TikTok 監獄

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