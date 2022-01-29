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穆斯林母挺「變裝皇后」兒 三星新加坡廣告惹議下架

綜合報導
三星廣告遭穆斯林社群抨擊是「企圖推廣LGBT意識形態」。（影片截圖）
三星廣告遭穆斯林社群抨擊是「企圖推廣LGBT意識形態」。（影片截圖）

南韓科技大廠三星電子（Samsung）在新加坡推出新廣告，內容是一名穆斯林母親表達對變裝皇后兒子的支持，遭穆斯林社群抨擊是「企圖推廣LGBT意識形態」，三星隨後撤下廣告。

英國廣播公司（BBC）報導，三星日前在臉書發文表示，已經意識到這支影片「可能被視為不夠敏感，且具有冒犯性」。

即使當地團體呼籲展現更大包容性，新加坡在LGBTQ議題上仍大多保守。

為推廣最新的降噪耳機與智慧型手表，三星近日推出Listen to Your Heart廣告系列，讓參與者通過無線降噪耳機聆聽來自親人的訊息，同時利用智慧型手表監控他們的心率，影片中記錄多名參與者聆聽親人錄音訊息時的反應。

其中一對參與者為一名信奉伊斯蘭教的母親和她的變裝皇后兒子，她戴上耳機，聆聽來自兒子的訊息：「對於人們怎麼看待妳，評斷妳有個當變裝皇后的兒子，妳都不為所動。」

這一幕在網路上引發憤怒，有些人說這支廣告對穆斯林社群的禁忌太過無感，但也有人為其辯護，批評把廣告下架。

一名網友在臉書說：「我們反對將同性戀和跨性別主義的意識形態變成保守社會主流。這破壞了馬來穆斯林社群的和諧。」

三星隨後把廣告從所有公共平台下架，並在臉書發文表示：「我們認知到在這起事件中做得不夠好。」

然而也有網友站出來聲援，質疑廣告引發的爭議。一名Instagram用戶說：「一名母親對孩子的愛，難道會令人感到被冒犯和受到威脅嗎？」

三星 社群 臉書

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