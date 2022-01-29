不可思議… 南非偷渡客躲貨機前輪 飛11小時安抵荷蘭

飛抵荷蘭的貨機上發現一名南非男性偷渡客。圖為示意圖。(Getty Images)

荷蘭憲兵隊表示，他們日前在一架從南非 約翰尼斯堡飛抵阿姆斯特丹史基普機場 （Schiphol）的盧森堡貨運航空公司（Cargolux）貨機前輪，發現一名南非男性偷渡客 。令他們驚訝的是，這名男子熬過高空低溫，被發現時竟仍活著。荷蘭憲兵隊表示，該名男子已被送往醫院，目前狀況穩定。

中央社引述法新社報導，荷蘭皇家憲兵隊女發言人喬安娜．海爾蒙德（Joanne Helmonds）表示，這名男子可能是在飛機飛離約翰尼斯堡前偷溜上機，「他被發現時還活著，已被送醫治療，目前狀況穩定」，當局已對此展開調查，「這名男子還活著真是非常不可思議」，目前尚未確定男子年齡和國籍。南非約翰尼斯堡至荷蘭阿姆斯特丹間平均飛行時間是11小時。

海爾蒙德表示，很少在飛往荷蘭的飛機航班上發現偷渡者，而之前的偷渡者多來自奈及利亞和肯亞。荷蘭邊境警察去年也在飛抵阿姆斯特丹史基普機場的飛機起落架發現一具奈及利亞男子的遺體。

盧森堡貨運航空發言人透過電子郵件，證實這名偷渡客藏身旗下義大利盧森堡貨運航空營運的一架飛機；在當局和公司完成調查前，他們無法進一步置評。

機場發言人拒絕回答關於此事的問題。